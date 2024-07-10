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10/07/2024

移民英國｜為何英國公眾人物喜歡扮勞動階層？辛偉誠、Victoria Beckham都被踢爆！英國階級觀念遠比想像複雜！有錢與上流分別在哪？

#碧咸 #公眾人物 #辛偉誠 #施紀賢 #Victoria Beckham #工黨 #移民英國 #貼地 #Pantry熱話 #英國 #階級問題 #階級觀念 #勞動階層
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    90後傳媒人/咖啡職人，自小熱愛文字，喜歡分享生活大小事。曾於《經濟通》、Businessfocus 出任高級記者及編輯，2023年出走英國，現居倫敦。日記分享英倫生活點滴，從柴米油鹽到國家時政，純屬個人觀點，並非好為人師，參考與否請自行斟酌。

    英倫出走日記

    逢周三刊出

　　在資本社會下，很多城市都存在階級問題，香港亦不例外，在網上討論區，不難發現大家都對自己的居所、薪金有一種無形的自卑感，「月薪6萬等於中產？」、「住公屋等於貧窮？」，在這些議題下，大家的意識形態傾向「炫富」，或掩飾自己出身基層。有趣的是，英國的意識形態恰恰相反，當地的名人或公眾人物總愛掩飾自己出身中產，甚至在鏡頭前聲稱自己成長在基層家庭，其中一個例子是剛在大選落敗的英國前首相辛偉誠（Rishi Sunak）。

 

　　辛偉誠多次在訪談中聲稱自己來自勞動階層，父母是第一代新移民，小時候因為家中經濟能力所限而沒有訂閱Sky TV，卻被民眾揭發在學費高昂的貴族學校溫徹斯特公學（Winchester College）畢業，他亦因這番言論成為笑柄。作為政治人物，辛偉誠想扮窮、扮貼地來取得勞動階層的選票，行為動機不難理解，為何碧咸妻子Victoria Beckham，又要在Netflix紀錄片中，聲稱自己來自基層家庭？後來她被碧咸踢爆，小時候坐父親的勞斯萊斯上學。

 

圖片來源：Victoria Beckham Facebook

 

有錢不等於「上流」

 

　　英國人除非被大眾認定為上流階層，否則大多不敢承認自己來自中產或上流社會，因為英國的階級觀念遠比你想像複雜，有錢不等於「上流」，在某些情況下，「posh」（上流）甚至帶有嘲諷意味！真正的「上流」其實和多有錢沒有太大關聯，而是與一個人的教育背景、家世、修養、社交圈子有關。因此一個不懂社交禮儀、不懂品酒的「暴發戶」，即使富可敵國，也很難融入英國的上流社會；碧咸作為一代足球名將，也曾因爲口音不夠RP而被上流人士嘲笑。

 

　　上流階層對普羅大眾來說，有一道不可跨越的「鴻溝」，大部分人都只能透過工作累積財富，而成為中產人士，但在社會地位上，身為勞動階層反而更有道德優越感——真實、有韌性、有社會意識。

 

　　雖然這樣的階級觀念富有爭議性，但在英國人心目中，這種無形的階級觀念依然根深蒂固；來自工黨的新任首相施紀賢（Keir Starmer）是勞動階層出身，因為「貼地」而得到一眾選民的支持，相反，民望低落的辛偉誠常因其中產身份而被指責「離地」、不懂體恤民情。

 

　　這也解釋了，為何英國公眾人物即使家境富裕，也愛在鏡頭前聲稱自己來自勞工階層，在當地人眼中，真正的上流，或者要去到王室家庭、歐洲貴族的高度，公眾人物又算得上甚麼。

 

 

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