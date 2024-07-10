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10/07/2024

香港支付寶優惠 | Alipay HK 7月送¥100儲值額電話卡！免費20G通用量+30G定向流量！增值回贈￥100增￥220！即睇領取步驟

#北上食買玩 #著數優惠 #Shopping #AlipayHK中國電訊 #免費電話卡
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Text: Jane Law

　　北上消費玩樂已成勢，內地使用的電話卡當然是必備。Alipay HK 7月就派優惠！Alipay HK近日與中國電訊聯乘，推出免費電話卡及增值話費回贈優惠，未使用中國電訊服務的朋友，可免費獲取電話卡，往後使用或本身有用中國電訊服務，增值￥100更可獲得￥220話費，即睇優惠領取步驟！

 

　　免費電話卡內含¥100儲值額，可用作扣除¥29的月費，等同免3個月月費！電話卡每月提供總共50G數據用量，包括20G通用流量及30G定向流量，定向流量可以用於常用的內地應用程式，例如騰訊視頻、抖音等。不過要留意的是，曾經開通過中國電信電話卡的客戶就無法再次換領。

 

（圖片來源：Alipay HK應用程式畫面截圖）

 

免費電話卡領取步驟：

 

　　1. 在Alipay HK首頁點擊「更多」，進入「應用中心」後點選「交通／旅遊」；

 

　　2. 選擇「跨境專區」，點擊「即睇精選優惠」；

 

　　3. 選擇領取「中國電信內地電話卡1張」；

 

　　4. 需要換領時，便可拉動「滑動啟用優惠券」；

 

　　5. 完成以上步驟後帶同回鄉證到達指定換領點即可領取。

 

換領日期：優惠券有效日期至2024年7月31日

換領時間：上午11時至下午6時

換領地點：深圳市羅湖區南湖街道辦人民南路2028號金光華廣場L1-027-028華為店

 

　　除了免費電話卡外，Alipay HK亦推出話費增值回贈，只要是正使用中國電信內地電話卡的用戶，在領取優惠後到門市增值￥100，即可獲得￥220話費！

 

（圖片來源：Alipay HK應用程式畫面截圖）

 

回贈話費增值￥100獲得￥220領取步驟

 

　　1. 在Alipay HK首頁點擊「更多」，進入「應用中心」後點選「交通／旅遊」

 

　　2. 選擇「跨境專區」，點擊「即睇精選優惠」

 

　　3. 選擇領取「中國電信話費增值優惠」

 

　　4. 需要換領時，便可拉動「滑動啟用優惠券」

 

　　5. 親身到門市增值￥100話費，即可獲得￥220話費

 

換領日期：優惠券有效日期至2024年7月31日

換領時間：上午11時至下午6時

換領地點：羅湖金光華廣場L1-027-028華為店門口中國電信活動點、福田領展中心城B1層服務台旁中國電信活動點

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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