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11/07/2024

福岡自由行｜糸島吃喝玩樂打卡攻略！人氣No.1白色鳥居、海邊心型韆鞦、靚景抵食海鮮丼

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    Katty

    資深旅遊人，曾於《U Magazine》、《新假期》出任高級記者及高級編輯，主攻日本線。自小喜歡日本，美食、風景、溫泉、時裝、雜貨、動漫、日劇、偶像……瓣瓣鍾意！最愛分享最新、最人氣、最捐窿捐罅日本旅遊資訊，不視日本為「家鄉」，視日本為「主場」。

    主場·日本

    逢星期三刊出

　　福岡近年成為香港人最愛的旅遊熱點之一，機程近加上yen平，不少人都會趁long weekend或有平機票時，飛一轉去玩幾日。留在福岡市內飲飲食食及shopping之外，附近還有甚麼觀光景點呢？除了幾乎所有遊客必到的太宰府，近年最受歡迎就是「糸島」。

 

　　糸島其實並不是一個島，而是福岡西面的一個沿海地區，最出名當然是冬季限定的「蠔小屋」，但因為沿岸有多個漂亮的沙灘，加上有很多打卡景點及cafe，所以全年都是適合到訪的季節。糸島區內的交通不算十分方便，所以最好就是自駕遊，由福岡市博多或天神開車直接前往，只要1小時左右就到。如果不懂駕駛，可以坐巴士，不過班次比較少，要留意！

 

福岡糸島景點推介｜櫻井二見浦夫婦岩︰糸島打卡人氣No.1白色鳥居

 

　　糸島有很多打卡景點，但要數最受歡迎的，非櫻井二見浦的「夫婦岩」莫屬。這兩塊離岸約150米的岩石，右面的「男岩」體積較大，高11.8米，左面的「女岩」高約11.2米，兩者之間有一條長30公分、直徑50公分的草繩連結著。每年4底或5月初的大潮之日，都會舉行更換草繩的祭祀活動，因為草繩約重1噸，需要動員50人以上才能抬起並掛到岩石上！這個地方最吸引人打卡的地方，就是岸邊那座高高的白色鳥居，潮退時可以直接走到鳥居下拍照，而潮漲時的「海中鳥居」又有另一番美態，這裡更是欣賞夕陽的最佳地方。

 


很多日本女生都會專程來這個白色的海中鳥居打卡。（圖片來源：IG@yoshikawachika_1116）

 


天氣好的時候，藍藍的天空配上純白色的鳥居，構圖優美。（圖片來源：IG@toku____）

 


從高處看夫婦岩及白色鳥居，就可以見到原來體積非常大，很震撼。（圖片來源：糸島市観光協会）

 


每年6月夏至的時候，夕陽會剛剛好於夫婦岩中間出現。（圖片來源：IG@kyushu_tourism_information）

 

櫻井二見浦（桜井二見ヶ浦）夫婦岩

地址：糸島市志摩桜井

交通：由福岡市開車約50分鐘；直接由博多或天神坐高速巴士，於「二見ヶ浦（夫婦岩前）」站下車步行約1分鐘；JR筑肥線「九大学研都市」駅乘坐巴士（西の浦線），於「二見ヶ浦（夫婦岩前）」站下車步行約1分鐘

 

下一頁︰椰子樹韆鞦！沙灘上的打卡遊樂場

 

 

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