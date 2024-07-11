高管人才年輕化！34歲Zalora舵手棄微觀管理、推崇Future of Work！混合辦公模式、設心理健康假期強調員工福祉

各行業面臨人才短缺問題，具經驗和領導才能的專才更是難求。加上企業運作模式不斷改變，團隊又橫跨更多世代，合時宜的管理風格成為企業高管必備條件，這也造就了近年高管人才年輕化的趨勢。

電商品牌Zalora市場副總監（香港及台灣）何鎮宇希望從衣著、處事和管理方式上，打造與傳統高管印象不同的風格，為電商界帶來主打以事為先、休閒的新派管理風格。（陳靜儀攝）

電商品牌Zalora市場副總監（香港及台灣）何鎮宇（Michael）年僅34歲，他坦言團隊普遍年輕，採責任制管理能讓員工有更大發揮空間，也能收穫職場自主權。

在Zalora工作了將近8年、年僅34歲的Michael原為該企的香港市場負責人，至2023年再進一步晉升為市場副總監（香港及台灣），主要負責香港和台灣市場業務。

推崇Future of Work 視員工如同伴

考慮到彈性工作、工作與生活平衡和低壓環境等，成為現今打工仔工作意義的關鍵要素，Michael認為微觀管理早已不合時宜。加上受到時裝和籃球的興趣影響，讓他與「穿西裝、打領呔」的傳統高管印象有別，不論在衣著風格和管理風格上較Casual（不拘禮節）。

該企推崇Future of Work（新世代工作模式），強調並促進工作與生活平衡和員工福祉，他希望做到「帶人又帶心」。新世代工作模式是冀借助在家工作、心理健康假期等彈性且顧及員工身心健康的工作安排，讓員工保持積極性和權力。因此，Michael也借鑑公司的企業文化，以及其行政總裁（CEO）的處事和管理作風，採取責任制管理，唯才是用。

他解釋，員工可以自行分配其工作時間和方式，主打「做到嘢就得」，只會定期跟進工作進度，這強調了他們的工作自主權外，同時在完成工作後也能獲得專屬於自己的成就感。而員工升遷也只看能力，不看資歷，使他們有不同的發揮空間和發展可能性。

對於年紀輕輕升任要職，Michael坦言，自己的管理經歷不算多，尚有很多學習空間，而該企的創辦人則是其學習對象之一。「CEO在公司也是給予我們一種同伴的感覺，會與同事閒聊和開玩笑，即使大家都知道他是上司，也不會特別讓人害怕與他相處。我認為這也是一種由上而下的文化，影響著其他領導者的管理方式。」

以事為先 明白評價非針對個人

與團隊成員年齡相若、管理風格又不拘小節，可謂讓Michael與員工打成一遍。然而與下屬關係太好，豈不是難以管理？

對此，Michael坦言與員工以「同伴」方式相處，有時的確難以分清界線。幸好他與團隊均明白凡事以事為先，「當我要給出一些較直接的評價和指引，大家都理解不是針對其個人；而且大家工作時都會陷入Work Mode（即專注工作的模式）。」

何鎮宇享受在工作時帶來的新挑戰，認為在其他區域負責人目前定下個人目標，更能推動實踐目標。（受訪者提供圖片）