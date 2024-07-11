香港小姐2024 | 候選佳麗陳元元家鄉搞「投票送海鮮」涉賄選？連日小紅書拉票網民提醒：香港有ICAC！

《2024香港小姐競選》25位初選入圍佳麗，經過公開網上投票，選出終極入圍名單，投票已於10日中午12時截止。來自江門的候選佳麗陳元元（Savannah）兩次面試都黃色裙現身，令人留下印象，而她的家鄉亦發力為她拉票，竟出動大型廣告版及「投票送海鮮」活動，疑涉及賄選！

陳元元現年24歲，去年在世界排名前五十的美國俄亥俄州立大學畢業，現任可持續發展顧問，主要從事於碳排放計算和減碳方案方面的工作，背景不俗。能操流利英語的她，說話中英夾雜甚有港人特色，廣東話亦尚算流利。

陳元元代表江門參賽，其家鄉亦與有榮焉，更發動大型拉票活動！有江門網民經過當地街頭，見到陳元元的超大型廣告，令他十分驚訝：「竟然在迎賓大道看到超大個拉票廣告！震驚到我了，以前沒人這麼做吧。」只見廣告印上陳元元的TVB官方面試照片，大大隻字寫上「投票選港姐，免費送海鮮」的口號！廣告亦印上送禮詳情：「凡惠顧臻坊海鮮粥城的顧客，成功投票的免費送海鮮一份（本活動7月5日-10日，解釋權歸於臻坊海鮮粥城所有）」認真誇張！該網民笑言：「講真，去參選真的挺有勇氣的，你們覺得她能進決賽嗎？加油啦老鄉…（所以她是這間餐廳的太子女嗎？）」不過，投票送海鮮活動可能涉及賄選，未知會否影響最終投票結果。

不過，陳元元雖然連日更新小紅書為自己拉票，但隻字不提「送海鮮」活動，有網民在她的拉票帖子留言提醒：「姐姐廣告牌太高調拉票了，很容易讓人反感」、「不妥呀，等等招黑了」等。亦有人認為投票送海鮮活動可能涉及賄選，加上土豪式賣大型廣告，對其他佳麗似有不公之嫌：「香港有ICAC！」而陳元元在小紅書的拉票宣言亦「九唔搭八」：「就像我精確計算企業的碳排放一樣，投票支持我，就是為我們的未來減少一份碳足跡。讓我們攜手為可持續的明天努力！」不知投票跟減少碳排放有何關係。

此外，另一候選佳麗郭恩程涉「食兩家茶禮」，隱瞞自己早已跟ACE娛樂簽下多年合約，未有清楚申報下，擅自跟無線簽合約參賽。繼TVB發聲明表示事件已交法律部處理後，ACE娛樂昨日亦表示將事件交法律部處理，並研究追討該事件引起之任何對ACE娛樂所造成的一切損失；同時，ACE亦取消郭恩程在《Face of Asia》香港賽區《Face of Hong Kong 2023》的得獎名銜。不過，郭恩程懶理風波，在投票結束前依然落力在社交網拉票。