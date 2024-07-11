唐詩詠日本被捕獲與Fans零濾鏡自拍！猛烈陽光下曝皮膚真實狀態

43歲視后唐詩詠早前去日本學習烘焙，被同學陳慧儀分享素顏合照；近日唐詩詠於日本被野生捕獲，只見她在烈日當空與網民大頭自拍，在死亡光線照射下，皮膚真實狀態完全零濾鏡呈現！

唐詩詠早前與陳慧儀等到日本學整麵包，在合照中只見她的臉瘦到呈三角形，雙眼大而無神，雖然素顏之下皮膚緊緻，但要細看才認出她。

近日，有網民在大阪環球影城遇到唐詩詠，並將與對方的自拍合照放上網。只見生圖下的唐詩詠化了妝，在猛烈陽光的另類死亡光線照射下，皮膚狀態相當不錯，只是額頭有少許粒粒及少許乾紋，已比大多數人白滑！而她笑容燦爛，更笑成腰果眼，獲網民大讚超級gfable，不負「最佳女友」的稱號。

不少網民都讚唐詩詠沒有美顏濾鏡下，狀態相當好，而且五官清秀；戴上瑪利奧紅色龜龜頭飾的她依然有少女味！另一張照片中，只見夾了無線咪的她應該正在拍攝節目，身形又fit又瘦，完全沒有因沉迷烘焙而食到發福。

此外，另有網民分享當日野生捕獲的照片，只見唐詩詠正在哄一個坐在嬰兒車上的小男孩，身旁站了一位高瘦男士及一位黑超女士。只見男士以瑪利奧上衣及帽子上陣，雖然戴了口罩，但現場人士認出他正是古巨基；至於戴黑超女士則貌似古巨基太太Lorraine。據現場網民表示，嬰兒車上的小男孩，應為古巨基兒子Kuson。其實，唐詩詠早前曾為Lorraine主理的網台「ChillGOOD TV」拍攝旅遊節目《絲打去旅行》，未知此行是否拍攝新一集。