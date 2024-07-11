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11/07/2024

愛回家 | 素素古佩玲霸佔新片頭C位！網民踩上樂易玲小紅書留言：有她都不想看

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　　長壽處境劇《愛回家之開心速遞》播出至今已經7年多，本周一起更換劇集的新片頭、主題曲及海報，正式將班底「換血」！在劇中飾演神婆「租客素素」古佩玲企正C位備受重視，但竟惹來《愛回家》擁躉不滿。

 

　　《愛回家》25位核心角色早前合體，拍攝全新片頭及全新主題曲《這個家》MV，除了有正劇在身的「金城安」周嘉洛及「朱凌凌」吳偉豪特地「回家」拍攝外，「阿Joe」何晉樂、「接龍集團」員工姚瑩瑩、湯盈盈、沈可欣及何芷珊等、連「Madam Ceci」林漪娸都一齊拍攝，非常熱鬧。

 

 

　　素素古佩玲在劇中跟「風少」陳浚霆有感情線，二人在MV中更攞正牌打情罵俏；古佩玲更企正第一行中間，獲《愛回家》四大鮮肉金城安、朱凌凌、風少及阿Joe「四星伴月」，「根叔」劉丹及「大龍生」羅樂林等只能企第二行。年僅24歲的古佩玲貴為2019年港姐季軍，青春無敵，不過她在內地網民心中似乎觀眾緣麻麻，不少網民不滿她在《愛回家》戲份超多，在片頭曲更企C位，竟然紛紛在小紅書向無綫高層樂易玲「告狀」，要求換走古佩玲！

 

 

　　樂小姐的小紅書最新分享的是與黃宗澤的合照，不過留言竟大多跟古佩玲有關：「看愛回家那麼多年是為了滕麗名、湯盈盈和呂慧儀！為什麼變成古佩玲是女主角？救命啊！」、「有她都不想看了」、「那一集有租客就不看了…還要放C位，這令人更反感…開始連風少也不喜歡了」、「那個租客真的好煩」、「請返原本啲演員返嚟，炒咗神婆」、「可不可以不要把《愛回家》變成《神婆霸佔熊家》」、「現在整部劇都圍著她轉了」等。

 

 

　　不過，同時亦有人支持古佩玲，尤其喜歡她跟風少這一對；另外也有人提議不如力捧「Candy」葉蒨文。至於FB也有不少人討論《愛回家》，有網民指劇集連片尾字幕的贊助商「愛的密碼」都是由古佩玲揭曉，出鏡率太頻密：「片頭已經被素素霸晒，片尾仲要再見到佢。」古佩玲今日出席活動時，解釋因拍攝角度問題，其實企第二行中間的根叔才是真正C位。她未有受網民留言影響心情，繼續在社交網分享靚相，她日前以小熊維尼色系的打扮去迪士尼樂園，不過有網民搞笑以為是小丸子；而她早前在東京旅行拍下不少靚相，但有人發現背後的馬路旁倒影竟然彎曲，似有P圖之嫌。

 

 

 

轉載自: 晴報

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