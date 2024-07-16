由唔畀你來，到⋯⋯唔該你來啦！

小學成語：一葉知秋。多年來，我肥碌不知體會過幾多次真實狀況。

剛剛，又中一次。

返家前打開信箱，咦⋯⋯有份非常具品味的請柬，深藍底燙金字，寫上：「慶祝66周年，讓我們的傳承(Legacy)繼續下去！」

失驚無神，「貴族會所」九龍仔業主會突然通知我慶祝66周年，點解？

原來是尊貴的九龍仔業主會逐家逐戶直接宣傳——唔該你申請入會啦！

點解會搞成咁？由早年排大長龍求入會，個個希望得到尊貴身份，變到如今四圍「拉客」，發生咗乜事？

弊咯，如此大富豪會所竟要紆尊降貴拉客，肯定好唔掂⋯⋯真係一葉知秋咯。

其實，大群70年代開始在廣播道（昔日名「五台山」）工作的傳媒人，當然包括小弟，對呢個會，有頗深感情。

此會為著名「貴族俱樂部」，入會者必須屬附近豪宅（不少是獨立屋）的業主或住客，再付十多至廿多萬申請入會，內有餐廳、酒吧、泳池、網球場、健身室⋯⋯

傳媒人個個打工仔，窮過鬼，邊有可能成為會員？

不過，早年會所的管理層「格外開恩」，聲明五台山電視電台職藝員，可到餐廳用膳，無需會籍。

早年會所餐廳開放畀五台山職藝員，個個下午滿瀉，晚市亦不弱；自從「趕客」後，肯定收入重創！

一時間，業主會餐廳簡直似五台山高層飯堂，因附近連一間像樣的食肆都無，要約人傾合作，業主會有車位，卡士高，夠私隱，出品亦合乎專業水準，價錢相宜，乃理想之選。

事實，由80年代到2010年，小弟不知約過幾多演藝界、政界、商界、官界⋯⋯人士在此談公事，十之八九水到渠成，尤其在秋季，對住個靚靚泳池，大家一杯冰凍啤酒在手，氣氛鬆弛愉快，傾乜都容易「握手」也。

這個露天茶座/酒吧，曾幾何時是我與各路英雄傾合作的最佳「辦公室」。

肯定，當年大量非會員的五台山人，曾經帶來可觀收入畀業主會。

但不知何解，約10年前，業主會大裝修，之後，餐廳好像換咗管理。某日，我如常約了公事朋友見面，食食吓，經理突然埋來細細聲講：「曾先生，唔好意思，最近有會員投訴，話會所唔應該接待外人，所以，今次最後喇！」

無所謂，合理！從此拜拜。

結果，你拜我又拜，立時會所失去大量廣播道演藝界台前幕後客。點搞？燈油火蠟人工照出無得減，收入則失去⋯⋯

搞笑，兩年後，輾轉托人傳話：「曾先生，得閒來試試啦，我哋換咗廚，推出新菜式呀！」

顯示乜？顯示希望「還原番基本步」，靠非會員食客頂住間餐廳收入。

我的反應⋯⋯唔好喇！等我正式入會先啦！（當然唔會入）

近幾年經過業主會，望入停車場、泳池及網球場，罕見人迹。

此亦正常，因這老牌會所會員年齡個個有番咁上下，點可以日日甚至間中運動？而正常的「人口消失」，也會按年遞增，移民上天及外地的，相信不少。

維持豪華會所運作，支出極龐大，若沒有足夠會員重鎚交會費再月月進貢，很難維持。

最弊，近幾年大量富豪因財富蒸發，再不揮金如土做奢侈的事，例如申請做馬主及入名牌會所，而九龍仔業主會，弊在無乜新設施吸引新會員，於是，舊的流失，新的未到，點搞？

好！一於用慶祝66周年為藉口，希望大家申請入會，唔使排隊即可以做「尊貴會員」嘞。

一葉知秋，業主會如此，整個香港可能也如此。