  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    北上食買玩
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
快樂退休
陶冬天下缸邊隨筆市場最熱點我要退休財識兼收樓市亮話樓市點評女子愛財基金債券攻略趣味投資法Make Money經濟不停學騙局大拆解親子理財生財有道教材攻略。學得要精
關鍵字：退休 人民幣 通脹 年金 加密貨幣 高息定存 理財智慧 財金大勢 看透樓市 退休錦囊

16/07/2024

由唔畀你來，到⋯⋯唔該你來啦！

#退休 #理財 #快樂退休 #九龍仔業主會 #廣播道 #傳媒人
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 曾智華

    曾智華

    曾智華，資深傳媒全面手。退休前為香港電台節目創作總監。八十年代開始獲選最受歡迎節目主持，直至2014年退休為止。隨即「轉跑道」，專攻慈善活動及變身KOL 。目前每天溜覽其Fan Page 「Luke Sir 曾智華」者，數以十萬計。近年著作包括《快樂退休》及《有盈退休》。

    快樂退休

    每周更新

Photo: 圖片由作者提供

　　小學成語：一葉知秋。多年來，我肥碌不知體會過幾多次真實狀況。

 

　　剛剛，又中一次。

 

　　返家前打開信箱，咦⋯⋯有份非常具品味的請柬，深藍底燙金字，寫上：「慶祝66周年，讓我們的傳承(Legacy)繼續下去！」

 

失驚無神，「貴族會所」九龍仔業主會突然通知我慶祝66周年，點解？

  

　　原來是尊貴的九龍仔業主會逐家逐戶直接宣傳——唔該你申請入會啦！

 

　　點解會搞成咁？由早年排大長龍求入會，個個希望得到尊貴身份，變到如今四圍「拉客」，發生咗乜事？

 

弊咯，如此大富豪會所竟要紆尊降貴拉客，肯定好唔掂⋯⋯真係一葉知秋咯。

 

　　其實，大群70年代開始在廣播道（昔日名「五台山」）工作的傳媒人，當然包括小弟，對呢個會，有頗深感情。

 

　　此會為著名「貴族俱樂部」，入會者必須屬附近豪宅（不少是獨立屋）的業主或住客，再付十多至廿多萬申請入會，內有餐廳、酒吧、泳池、網球場、健身室⋯⋯

 

　　傳媒人個個打工仔，窮過鬼，邊有可能成為會員？

 

　　不過，早年會所的管理層「格外開恩」，聲明五台山電視電台職藝員，可到餐廳用膳，無需會籍。

 

早年會所餐廳開放畀五台山職藝員，個個下午滿瀉，晚市亦不弱；自從「趕客」後，肯定收入重創！

 

　　一時間，業主會餐廳簡直似五台山高層飯堂，因附近連一間像樣的食肆都無，要約人傾合作，業主會有車位，卡士高，夠私隱，出品亦合乎專業水準，價錢相宜，乃理想之選。

 

　　事實，由80年代到2010年，小弟不知約過幾多演藝界、政界、商界、官界⋯⋯人士在此談公事，十之八九水到渠成，尤其在秋季，對住個靚靚泳池，大家一杯冰凍啤酒在手，氣氛鬆弛愉快，傾乜都容易「握手」也。

 

這個露天茶座/酒吧，曾幾何時是我與各路英雄傾合作的最佳「辦公室」。

 

　　肯定，當年大量非會員的五台山人，曾經帶來可觀收入畀業主會。

 

　　但不知何解，約10年前，業主會大裝修，之後，餐廳好像換咗管理。某日，我如常約了公事朋友見面，食食吓，經理突然埋來細細聲講：「曾先生，唔好意思，最近有會員投訴，話會所唔應該接待外人，所以，今次最後喇！」

 

　　無所謂，合理！從此拜拜。

 

　　結果，你拜我又拜，立時會所失去大量廣播道演藝界台前幕後客。點搞？燈油火蠟人工照出無得減，收入則失去⋯⋯

 

　　搞笑，兩年後，輾轉托人傳話：「曾先生，得閒來試試啦，我哋換咗廚，推出新菜式呀！」

 

　　顯示乜？顯示希望「還原番基本步」，靠非會員食客頂住間餐廳收入。

 

　　我的反應⋯⋯唔好喇！等我正式入會先啦！（當然唔會入）

 

　　近幾年經過業主會，望入停車場、泳池及網球場，罕見人迹。

 

　　此亦正常，因這老牌會所會員年齡個個有番咁上下，點可以日日甚至間中運動？而正常的「人口消失」，也會按年遞增，移民上天及外地的，相信不少。

 

維持豪華會所運作，支出極龐大，若沒有足夠會員重鎚交會費再月月進貢，很難維持。

 

　　最弊，近幾年大量富豪因財富蒸發，再不揮金如土做奢侈的事，例如申請做馬主及入名牌會所，而九龍仔業主會，弊在無乜新設施吸引新會員，於是，舊的流失，新的未到，點搞？

 

　　好！一於用慶祝66周年為藉口，希望大家申請入會，唔使排隊即可以做「尊貴會員」嘞。

 

　　一葉知秋，業主會如此，整個香港可能也如此。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【你點睇】9歲泳手一度被拒參賽，議員指泳總執委會長兼任上訴委會長欠公正► 立即投票

我要回應
更多快樂退休文章

你可能感興趣

#退休 #理財 #快樂退休 #九龍仔業主會 #廣播道 #傳媒人
更多財智文章

放大顯示
師傅靈靈法
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
健康好人生
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

靈媒與通靈有什麼差別？靈靈法同你解構扶乩、標童、碟仙！

日圓再創新低，即上etnet睇邊間銀行唱Yen最抵

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎

【FOCUS】大佬紛伸橄欖枝，侵侵「金主團」壯大

16/07/2024 13:40

大國博弈

高息定存 | 中銀推分層利率3個月3.5厘，恒生再推4厘

15/07/2024 17:13

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

etnet.com.hk