職場女王Son 姐｜管理層只得高級文憑憂難升職？學歷證明不了工作能力！點解為增競爭力進修攞Cert注定total loss？

「Son 姐，有問題想請教你，我畢業出嚟工作都一段時間，我係公司做管理層。同事相處都愉快，做嘢表現OK，得到上司信任間中都會讚我一兩句。我成日都會諗方法令一件事做好啲，但我學歷只有高級文憑… 新一代大多數個個都最少有大學學歷，如果我同同級嘅同事表現都差唔多，公司最後係咪會睇學歷而再晉升人？」

非常欣賞你的上進心，即使得到上司認同，仍然主動積極想辦法令事情做得更好，實在難得。

從初出茅廬的職場新鮮人到晉身管理層，步步高陞、拾級而上靠的是甚麼？文憑量化寬鬆，根據教育局最新資料，香港這個彈丸之地共有二十二所可頒授學位的高等教育院校。今時今日，一個學位、一張證書，履歷上的學歷極其量都只能是一張入場券。入場之後能夠走多遠爬幾高，就要靠自己不斷增值。最寶貴的價值就是實踐累積得來的經驗，靠實力作出成績，不是靠成績表上的成績，創造出不能被取替的價值。

不要錯誤解讀。我不是說讀書無用，而是必須先搞清楚甚麼才是最重要。讀書是為了吸收新知識，令自己眼界思維都能提升，讀幾多我都贊成！但如果以為讀完書、攞多幾張文憑、得到多幾個學位就能提升競爭力，得到你想得到的升職加薪、錦繡前程的話，注定total loss，浪費金錢事少，浪費時間錯過時機事大！

不要捉錯用神。不要人云亦云，學歷不是用來比較的，只是一張證明你曾經接受所謂政府認可正規教育課程程度的cert，證明不了你的能力，遑論證明你是否一個不可或缺的人才。

正式答問題之前，我想反過來先問，你要是上司老闆的話，你會根據下屬的甚麼決定升職人選？要是我說看學歷的話，你信不信？你又不是沒有做出成績，為甚麼還沒有底氣、缺乏自信，因為只得高級文憑就不如人，會被比下去？未打先輸？

這類假設性問題，按往常慣例我一概不回答，不過我最喜歡勤奮上進的年青人，為你破例，希望能夠鼓勵你，if not激勵你。我份人唔貪心，他日再升職再加薪，記得請我食飯慶功就好！