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11/07/2024

韓國人最愛電視演員Top10！榜首是今年大熱男演員！李敏鎬、玄彬、宋慧喬竟然無份？車銀優只排第4！睇埋相關劇集推介

#韓劇 #影視娛樂 #韓國 #排名 #排行榜 #金高銀 #宋仲基 #金南珠 #車銀優 #南宮珉 #金智媛 #金秀賢
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Text: Sammy Leung

　　韓國的Gallup早前進行了最喜愛藝人的民意調查，選出最喜愛的電視演員、電影演員、歌手等。今次會和大家看看韓國最受歡迎電視演員排名！看完排名，可能大家都會十分驚訝，平時超級受歡迎的李敏鎬、玄彬、宋慧喬都不在榜上！

 

韓國最受歡迎電視演員│第10名：金高銀

 

　　今次的第10名是金高銀，2012年出道的金高銀演技相當好，得過不少獎項，好像是《第13屆釜山電影評論家協會》最佳女新人、《第52屆百想藝術大賞》電視部門女子新人演技獎、《第1屆青龍系列大獎》最佳女主角等，而今年都因《破墓》奪得《第60屆百想藝術大賞》電影部門女子最優秀演技獎。她的代表作有《蘿莉塔：情陷謬思》、《奶酪陷阱》、《孤單又燦爛的神－鬼怪》、《The King：永遠的君主》、《柔美的細胞小將》、《小女子》 、《破墓》。

 

 

金高銀演出劇集推介：小女子-Little Women

 

　　《小女子》由金高銀、南志鉉、朴持厚主演，故事講述貧窮的三姊妹一直相依為命，但不小心被捲入了權貴的陰謀之中。大家可以在Netflix上看到！

 

 

 

下一頁：韓國最受歡迎電視演員第9名

 

《說說心理話》【親子溝通】怪獸家長原來都有呢啲通病！相處有一件事切忌？► 即睇

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