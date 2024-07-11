Samsung發布會5大亮點！三星Galaxy Ring有甚麼用途？Galaxy Z Fold6多項新AI功能！Galaxy Watch Ultra挑戰極端環境、省電模式用到100小時

Samsung Galaxy Unpacked發布會在早前已舉行，今次三星推出Galaxy Z Fold6、Galaxy Z Flip6、Galaxy Buds3、Galaxy Buds3 Pro、Galaxy Ring、Galaxy Watch7、Galaxy Watch Ultra，一齊看看發布會的5大亮點！

Samsung Galaxy Unpacked發布會│1.Galaxy Ring

Samsung Galaxy Ring 正式登場，有9個尺寸、3種顏色選擇，包括鈦金黑、鈦金銀及鈦金色，細小輕巧的Galaxy Ring僅重2.3克至3.0克，但可以進行全天候24小時健康監測！材質以Grade 5鈦合金製造，仲可以有10ATM的抗水性能及長達七天的續航力，所以大家可以無隨時隨地使用！

而Samsung Galaxy Ring重點在健康功能，大家可以在Samsung Health 應用程式上查看所有數據。Galaxy Ring會提供Samsung最佳的睡眠分析及強大的睡眠 AI 演算法，例如睡眠狀態下的身體動作、入睡所需時間、睡眠心率和呼吸速率等，仲會有月經週期追蹤！另外，Galaxy AI會有能量得分，評估用戶在身體和心理，令大家提高健康意識，改善日常生活作息。當然，Galaxy Ring仲有超多的功能，包括根據全面的數據和個人興趣所生成的健康提示、心率提醒功能、運動檢測功能、活動提醒功能、操控Galaxy智能手機拍照或關閉鬧鐘等等。

Samsung Galaxy Unpacked發布會│2.Galaxy Watch Ultra

Galaxy Watch Ultra是Galaxy Watch系列當中最新、最強大的成員，尺寸為47毫，有鈦金灰、鈦金白和鈦金銀三種色選擇；錶身採用Grade 4鈦合金打造，同時支援10ATM防水等級，Galaxy Watch Ultra 運作範圍從海平面下 500 米到高達海拔 9,000 米，是針對極端耐用性而設。另外，Galaxy Watch Ultra有自定三鐵組合可以追蹤三項鐵人的整個訓練；全新的極限功率可以在騎行短短4分鐘內準確測量最大騎行效率，令大家釋放潛力；有更先進的個人化心率區間訓練 ，可根據自身能力以最理想的強度進行訓練。

Galaxy Watch Ultra支援高達3,000 nits的亮度，在猛烈陽光下都睇到；於省電模式下續航力長達 100 小時，而運動省電模式下續航力長達 48 小時。

Samsung Galaxy Unpacked發布會│3.Galaxy Z Fold6

Galaxy Unpacked發布會中推出全新Galaxy Z Fold6、Galaxy Z Flip6、Galaxy Buds3及Galaxy Buds3 Pro。而值得留意的是Galaxy Z Fold6會有一系列由AI支援的功能及工具，好像是Samsung Notes內的筆記助手Note Assist 具翻譯、摘要及自動格式化功能；內置轉錄功能直接在Notes中即時轉錄、翻譯及生成錄音摘要；PDF翻譯功能將PDF檔案中的文字可直接於文件上轉為翻譯內容，而這功能更支援圖像及圖表上的文字；草圖轉圖像Sketch to image 功能可以將圖片上的速寫或繪圖，變成相片！另外，仲有Circle to Search及語音翻譯Interpreter等功能，十分方便！

Samsung Galaxy Unpacked發布會│1.多層防禦保安平台Samsung Knox

Galaxy Z Fold6及Flip6由Samsung Galaxy的多層防禦保安平台Samsung Knox提供私隱保護，透過端對端安全硬件、實時威脅偵測和協作保護，令大家更放心。而Samsung會給予選擇權，所以大家可調整用以增強AI體驗的數據存取。另外，全新的Galaxy Z系列支援一系列的Samsung安全和私隱保護功能，包括Knox Vault、安全和私隱儀表板、自動封鎖工具、Passkeys、安全Wi-Fi、Quick Share中的私人共享等。

Samsung Galaxy Unpacked發布會│5.Galaxy Buds3





Galaxy Buds3可以配合Galaxy AI功能及Galaxy Z Fold6或Flip6，大家在外語環境下可以聽取翻譯內容，消除語言障礙。而另外注目位是Buds3系列的收音咪可實時分析內部及外部聲音增強聲效和主動降噪！而Galaxy Buds3 Pro配備不同的硬件設備，好像是增強版兩單元喇叭、雙擴音器，令用家可以享受好音色。

如果大家想重溫，可以到Samsung YouTube上重溫！