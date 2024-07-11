暑假好去處｜夏日必去商場打卡位合集！Cute版香港運動員打卡裝置撐港隊！迷你兵團、LuLu豬、大麻成裝置文青細路都啱

夏日的活動節目多到數不完，如果想留在室內歎冷氣，很多商場一如以往設置不同主題的打卡位，由 Minions 迷你兵團、LuLu 豬、大麻成至奧運主題都有，weekend 一於去打卡兼逛商場吧！

暑假好去處｜新城市廣場︰迷你兵團反轉基地！7個打卡電影場景+送戲飛

風靡全球的《壞蛋獎門人 4》闊別 7 年，今年夏天將連同升級成頂尖特工的 Minions 迷你兵團回歸大銀幕，沙田新城市廣場由即日起至 9 月 1 日期間更將拱型玻璃天幕廣場、UB Play Park 打造成「迷你兵團反轉基地」，還原 7 個互動好玩的電影場景，包括「e-Pass特工證」自製印有個人名字、相片的特工證、「特工訓練營」碌保齡球及瀡滑梯等。若大家在指定週末前來，更可參加「迷你兵超級見面會」於新城市廣場 1 期及 3 期尋找 Kevin、Stuart，兼近距離打卡拍照。

迷你兵團反轉基地

「特工訓練營」碌保齡球

值得一提，活動期間逢最期六、日及公眾假期，大家只要讚好及追蹤新城市廣場任何 2 個社交平台即可獲得迷你兵團紙扇乙把！而活動期間，以 200 積分及即日電子貨幣消費滿 $800，即可獲得《壞蛋獎門人4》換票證乙張，請你免費睇戲！

迷你兵超級見面會

新城市廣場「迷你兵團反轉基地」主題裝置

地址︰沙田新城市廣場 1 期 3 樓拱型玻璃天幕廣場、1 期 UB Play Park 及 3 期 3 樓

開放時間︰上午 11 時至晚上 9 時

「迷你兵超級見面會」

日期：7 月 13 日、20 日及 27 日、8 月 3 日及 10 日

時間：下午 2 時至 5 時

地點：新城市廣場 1 期 3 樓拱型玻璃天幕廣場、1 期 UB Play Park 及 3 期 3 樓

費用：免費

《壞蛋獎門人4》換票證換領

換領日期：即日起至換完止

換領時間：上午 10 時至晚上 10 時

換領地點：新城市廣場 3 期 2 樓The Point 專櫃

換領詳情：會員 200 積分及於新城市廣場1期或3期之商舖即日以電子貨幣消費滿 HK$800 或以上，最多可累積 2 張不同商舖之即日發票，每張發票須消費滿 HK$100 或以上， 即可獲得《壞蛋獎門人4》換票證乙張。

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