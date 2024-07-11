澳門一日遊 | 金光飛航推「澳門海上遊」航線！免費小食供應！坐船Chill住睇澳門旅遊塔、觀音蓮花苑、海上欣賞煙花！即睇航線、收費詳情

除了北上消費，澳門也是大家度周末的熱點！去澳門除了去大三巴、睇演唱會、食餐好，最近遊澳門更多了一種新選擇——海上游！金光飛航將推出「澳門海上遊」航線，包括 60 分鐘觀光睇地標和節日限定海上煙花兩條路線，途經各個熱門標誌性景點，讓你安坐船上舒適走訪澳門美景，開啟一段難忘的海上之旅！

「澳門海上遊觀光航線」將於8月10日下午5時首航，遊輪會由氹仔客運碼頭出發，途經澳門大橋、澳門金沙、觀音蓮花苑、澳門旅遊塔、融和門等著名旅遊地標，最後駛返氹仔客運碼頭離開，讓你在60分鐘之內飽覽澳門不同美景，感受澳門的獨特文化。

「澳門海上遊觀光航線」路線（圖片來源：金光飛航）

而另一條「澳門海上煙花觀賞航線」則會在澳門煙花匯演舉行的特別日子開通，全程大約70分鐘，同樣由氹仔客運碼頭出發，途經澳門大橋、澳門科學館等景點，到達觀音蓮花苑後，在海上以最佳距離欣賞絢麗煙花！

「澳門海上煙花觀賞航線」路線（圖片來源：金光飛航）

澳門海上遊艙位及價錢：

● 貴賓房 （$2,240 、8座位）

- 可容納8人的貴賓房

- 設於上層，享受靜謐的私人空間

● 頭等艙 （成人$280 、小童$250）

- 設於上層

● 標準艙 （成人$200 、 小童$180）

- 設於下層

澳門海上遊航程內所有艙等均有免費小吃供應；貴賓房及頭等艙乘客可優先登船和離船及多種飲料供選擇！

詳細船期及資料：金光飛航網頁