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12/07/2024

58歲羅霖患淚囊炎眼腫延醫！最終入院做手術擔心留疤

#手術 #娛樂 #晴報文章 #羅霖 #演員 #抗生素 #聖保祿醫院 #港聞娛樂 #影視娛樂
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　　前亞姐冠軍羅霖是圈中出名的美魔女，即使快將「登六」，都keep住白滑靚樣零老態，獲封最美奶奶！不過10日羅霖上載短片，原來她入院做眼部手術，一向貪靚的她最擔心術後留疤影響美貌！

 

　　羅霖3個兒子都已長大成人，二仔劉子熙（Jordan）更已成家立室，榮升最美奶奶的她仍然中港兩邊走，密密工作吸金。不過，近日羅霖身體出現警號，她在IG分享片段，只見她身在聖保祿醫院，原來她因患上淚囊炎而做手術。

 

 

　　其實，羅霖日前出席美容活動時，已經表示飽受淚管閉塞引致淚囊炎困擾，右眼下方紅腫也只能靠化妝遮掩：「其實已經三個禮拜，因為我中港兩邊都有工作，所以頭一個禮拜冇睇醫生。跟住（紅腫）越來越大，因為要化妝，所以已經睇咗醫生，兩星期內睇咗六次！如果打消炎針都壓唔住啲菌，就可能要做手術，好擔心！因為做手術就會留疤，呢個係淚管堵塞！」

 

 

　　在IG短片中，羅霖的右眼下方本身貼了膠布，她把膠布撕下來，只見右眼下方紅腫，她以普通話説道：「就是做一個眼檢驗的手術，實在沒辦法，吃了很多抗生素啊！還有（醫生）直接把抗生素的針打進我的眼睛裡面，都沒用，所以只能來做一個小小的手術了，很擔心，怕痛啊！好怕啊！」然後羅霖到位於5樓的眼科中心準備，她一臉擔心表示希望不會很痛。及後，完成手術的她右眼貼紗布，她表示：「我做完手術了，打了麻醉針，還是有點痛，然後傷口裡面還塞了一點紗布，醫生說要休息一個多星期。」難怪她事後留言：「病向淺中醫，健康第一！」


 

 

 

 

 

轉載自: 晴報

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