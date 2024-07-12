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12/07/2024

炎明熹續約風波有轉機？為TVB節目錄音行動打破謠言！搭港鐵造型似漢堡神偷

#樂易玲 #演唱會 #歌手 #炎明熹 #港鐵 #娛樂 #影視娛樂
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　　炎明熹（Gigi）近日被傳拒絕跟TVB續約，令她入行不久就要面對遭受「雪藏」的命運，粉絲們都擔心她的前途。近日，她在社交平台分享，為TVB節目錄音，用行動打破謠言，其實炎明熹工作不絕。她分享最近的照片，她打扮低調搭港鐵，衣著一改少女風格，粉絲都好驚喜。

 

 

　　炎明熹傳拒跟TVB續約後，風波延續多時，有指高層樂易玲回應的「忘本論」，稱似是向炎明熹有所暗示，事後樂易玲否認有針對。炎明熹更因為這樣，出席活動連公司都沒有派員去採訪，表面上來看似乎雙方關係冰封。

 

 

　　不過，事情似乎有轉機，無線公布在本月14日，即將播出《炎明熹Gi-Force演唱會》，而且下月31日會播映《炎明熹音樂特輯戀上西沙》。至於近日，炎明熹繼續有工作，為TVB《他和她的貓店長2》入錄音室開工，她還寫道，「大家估到今次我錄甚麼了吧？希望大家多多支持。」

 

 

　　一切似乎走回正軌，炎明熹亦如常地繼續在IG分享生活照，她以中性打扮搭港鐵時，不忘在幕牆玻璃影相，看到她一身造型。她穿上橫間Tee加黑背心、黑褲和黑色厚底涼鞋，一身年青人的便服打扮，同時亦引來粉絲們的哄動。

 

 

　　有網民笑言炎明熹以微服出巡，未必有人認到，「正，夠麻甩（在gigi身上）=型」、「個造型咁似漢堡神偷，不過你係點我地都一樣咁鍾意您，您邊走得甩呀」、「真係著咩都好睇， 充滿個人魅力」、「炎明熹呢 look好似一條～麻甩～出街一定無人認得佢」、「Gigi麻甩都型過人，真係企喺潮流嘅尖端」、「Gigi係咪攞左姑丈啲衫著呀」，大家對炎明熹的一切都很受落。

 

轉載自: 晴報

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