12/07/2024
深圳美食 | 深圳高CP值自助餐、放題推介！和牛燒肉+惹味蒲燒活鰻 / 73折深圳文華東方歎波士頓龍蝦 / 日式放題任食海膽鮑魚
Sammy Leung
Sammy Leung
每個人、每件事，總有值得被發掘的地方。
Senior Content Editor
港人愛北上又愛食自助餐，所以今次會介紹深圳的自助餐、放題，除了有日式放題、仲有燒肉放題及酒店自助餐，全部在小紅書上都被網民大讚，CP值很高！即睇深圳自助餐、放題！
深圳自助餐、放題│1. 星龍吟：日式放題任食櫻桃鵝肝、海膽、鮑魚、烤榴槤
第一間要說的是日式放題「星龍吟」，有很多小紅書網民都有推介，不過都有少部分不少的評價。「星龍吟」主打日式刺身放題，大眾點評套餐最平人民幣279元就有午市任食，可以食到刺身、壽司、鐵柀燒、主食、炸物、烤物等，多達90種菜品。不過，很多人大推人民幣797元的套餐，因為真的是全場不限量，連紐西蘭鰲蝦都是任食。「星龍吟」的推點菜有紐西蘭鰲蝦、櫻桃鵝肝、香煎鵝肝、燕窩、海膽、鮑魚、烤榴槤、乳鴿、黑松露池魚王等。
星龍吟(福田店)
營業時間：上午11時半至下午2時半、下午5時半至下午10時
地址：深圳財富大廈4樓
泊車資訊：有免費停車
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