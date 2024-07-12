12/07/2024
《穿Prada的惡魔》拍續集！傳「梅姨」Meryl Streep、Emily Blunt確定回歸、預告紙媒式微為主線！重溫電影8大職場寫照金句︰等你生活全毀表示你要升職了
Louise Yuen
Louise Yuen
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Senior Content Editor
Fashion 迷一定看過 2006 年的經典電影《穿 Prada 的惡魔》，時隔 18 年終於拍續集了！迪士尼日前宣布《穿著 Prada的 惡魔》將開拍續集電影，由首集的編劇 Aline Brosh McKenna 撰寫劇本，到底見證過紙媒黃金時代的霸氣時尚雜誌總編輯 Miranda ，如何應對媒體數碼轉型的改變？原班人馬會否回歸演出？即睇《穿 Prada 的惡魔2》 最新消息。
《The Devil Wears Prada》
穿Prada的惡魔2｜小助手變廣告大客！與總編Miranda掀角力戰！
當年「梅姨」梅麗史翠普（Meryl Streep）及安妮夏菲維（Anne Hathaway）主演的《穿 Prada 的惡魔》不只掀起全球時裝熱潮，時尚雜誌總編與助手之間的磨合和火花同樣令觀眾印象深刻。
如果話首集焦點都集中在安妮夏菲維這職場新人的蛻變，續集故事據說將從 Miranda 角度出發，時尚教主面對紙媒式微、雜誌銷量每況愈下等問題，想要挽救自己的總編事業，只能向廣告客戶入手。不幸地，廣告大客就是昔日小助手 Emily，惟她已不再是一心跟著主編去巴黎時裝週的小薯，而是搖身一變成為精品集團高層，究竟二人在角色互換後，Miranda 能否不失氣勢地與 Emily 角力，並拿下廣告 budget 呢？
《The Devil Wears Prada》
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