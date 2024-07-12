酒店住宿優惠 | Agoda優惠碼+信用卡預付訂酒店勁多折扣！最低85折！邊張信用卡享額外現金回贈？睇埋日本、韓國、泰國高分酒店推介

又到暑假熱門旅遊季節！旅行想以最實惠的價錢訂到最舒服酒店住宿？Agoda推出2024酒店優惠碼，除了日本韓國泰國等熱門旅遊地點，不同信用卡用戶均可以以折扣優惠價格預訂全球酒店！即睇優惠詳情！

步入7、8月，正是到日本體驗夏季祭典、韓國購物打卡、泰國玩盡水上運動等玩樂好時機！想在旅行時預訂一間舒適的酒店，在玩樂一天後好好休息？即使用以下信用卡優惠碼，用最佳價錢預定酒店住宿！

Agoda信用卡優惠碼清單：

1. Agoda x 滙豐EveryMile信用卡限量85折優惠

有效期：即日起至2024年12月31日

注意：酒店入住期為即日起至2025年6月30日

名額：每月500個（85折優惠的名額滿後，仍可享92折優惠）

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2. Agoda x 滙豐信用卡93折優惠

有效期：由即日起至2024年12月31日

注意：酒店入住期為即日起至2025年6月30日

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3. Agoda x DBS信用卡93折優惠

有效期：由即日起至2024年12月31日

注意：酒店入住期為即日起至2025年6月30日

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4. Agoda x Citi信用卡93折優惠

有效期：由即日起至2024年12月31日

注意：酒店入住期為即日起至2025年2月28日

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5. Agoda x 恒生信用卡93折優惠

有效期：由即日起至2024年12月31日

注意：酒店入住期為即日起至2025年3月31日

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7. Agoda x 東亞信用卡93折優惠

有效期：由即日起至2024年12月31日

注意：酒店入住期為即日起至2025年6月30日

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8. Agoda x 渣打信用卡93折優惠

有效期：即日起 至 另行通知

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9. Agoda x 美國運通信用卡93折優惠

有效期：由即日起至2024年12月31日

注意：酒店入住期為即日起至2025年6月30日

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10. Agoda x Livi Mastercard 93折優惠 + 高達額外8%現金回贈

有效期：由即日起至2024年12月31日

注意：酒店入住期為即日起至2025年6月30日；以 livi PayLater Mastercard 於指定商戶進行合資格消費可享8%現金回贈，每名合資格客戶每曆月最高可享港幣100元現金回贈，並將於下一個曆月或之前存入。

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11. Agoda x Mastercard最高額外88折優惠

有效期：由即日起至2024年12月31日

注意：酒店入住期為即日起至2024年3月31日；Mastercard World/World Elite/Platinum Prepaid享88折優惠、其他Mastercard享9折優惠

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12. Agoda x Visa信用卡 93折優惠

有效期：由即日起至2024年12月31日

注意：酒店入住期為即日起至2025年12月31日

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13. Agoda x Airwallex信用卡 93折優惠

有效期：即日起 至 另行通知

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