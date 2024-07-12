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12/07/2024

酒店住宿優惠 | Agoda優惠碼+信用卡預付訂酒店勁多折扣！最低85折！邊張信用卡享額外現金回贈？睇埋日本、韓國、泰國高分酒店推介

#信用卡優惠 #酒店住宿 #著數優惠 #Jetso #折扣 #去旅行 #酒店優惠 #酒店推薦 #Agoda
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Text: Jane Law

　　又到暑假熱門旅遊季節！旅行想以最實惠的價錢訂到最舒服酒店住宿？Agoda推出2024酒店優惠碼，除了日本韓國泰國等熱門旅遊地點，不同信用卡用戶均可以以折扣優惠價格預訂全球酒店！即睇優惠詳情！

 

　　步入7、8月，正是到日本體驗夏季祭典、韓國購物打卡、泰國玩盡水上運動等玩樂好時機！想在旅行時預訂一間舒適的酒店，在玩樂一天後好好休息？即使用以下信用卡優惠碼，用最佳價錢預定酒店住宿！

 

Agoda信用卡優惠碼清單：

1. Agoda x 滙豐EveryMile信用卡限量85折優惠

有效期：即日起至2024年12月31日

注意：酒店入住期為即日起至2025年6月30日

名額：每月500個（85折優惠的名額滿後，仍可享92折優惠）

預訂連結：按此

 

2. Agoda x 滙豐信用卡93折優惠

有效期：由即日起至2024年12月31日

注意：酒店入住期為即日起至2025年6月30日

預訂連結：按此

 

3. Agoda x DBS信用卡93折優惠

有效期：由即日起至2024年12月31日

注意：酒店入住期為即日起至2025年6月30日

預訂連結：按此

 

4. Agoda x Citi信用卡93折優惠

有效期：由即日起至2024年12月31日

注意：酒店入住期為即日起至2025年2月28日

預訂連結：按此

 

5. Agoda x 恒生信用卡93折優惠

有效期：由即日起至2024年12月31日

注意：酒店入住期為即日起至2025年3月31日

預訂連結：按此

 

7. Agoda x 東亞信用卡93折優惠

有效期：由即日起至2024年12月31日

注意：酒店入住期為即日起至2025年6月30日

預訂連結：按此

 

8. Agoda x 渣打信用卡93折優惠

有效期：即日起 至 另行通知

預訂連結：按此

 

9. Agoda x 美國運通信用卡93折優惠

有效期：由即日起至2024年12月31日

注意：酒店入住期為即日起至2025年6月30日

預訂連結：按此

 

10. Agoda x Livi Mastercard 93折優惠 + 高達額外8%現金回贈

有效期：由即日起至2024年12月31日

注意：酒店入住期為即日起至2025年6月30日；以 livi PayLater Mastercard 於指定商戶進行合資格消費可享8%現金回贈，每名合資格客戶每曆月最高可享港幣100元現金回贈，並將於下一個曆月或之前存入。

預訂連結：按此

 

11. Agoda x Mastercard最高額外88折優惠

有效期：由即日起至2024年12月31日

注意：酒店入住期為即日起至2024年3月31日；Mastercard World/World Elite/Platinum Prepaid享88折優惠、其他Mastercard享9折優惠

預訂連結：按此

 

12. Agoda x Visa信用卡 93折優惠

有效期：由即日起至2024年12月31日

注意：酒店入住期為即日起至2025年12月31日

預訂連結：按此

 

13. Agoda x Airwallex信用卡 93折優惠

有效期：即日起 至 另行通知

預訂連結：按此

 

下一頁︰6間Agoda高評分熱門日韓泰酒店推薦

 

 

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