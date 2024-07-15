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15/07/2024

找個投資的借口

#財識兼收 #投資 #理財智慧
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  • 止凡

    止凡

    草根出身，普通打工仔，並非金融財經界人士，閒時在個人網誌分享有關價值投資及財務自由相關知識，不談投資貼士，不追逐市場，網誌瀏覽量數以百萬計。曾舉辦投資工作坊，接受多個媒體邀請作訪問、講座等，現為財經雜誌專欄作家，曾出版多本財經著作。

    財識兼收

    本欄逢周一更新

　　早前文章《成功投資人特質》（見連結）以一些世界級運動員的行徑作比喻，或許有人會問：「投資成功與否，又何須談到世界級運動員呢？」、「我們又怎能做得到呢？」

 

投資何需如此境界？

 

　　投資是否容易，很視乎市況。市況有高低，在市況暢旺時，投資要有好回報，相對容易，甚至乎連「牛頭角順嫂」都可以賺錢。在市況低迷時，即使高手也要輸錢，只是輸少一點吧，一般散戶更會把過去賺到的都「嘔凸」。這樣的話，投資就如賭客到賭場下注，看看手風順不順，意義不大。

 

　　談得上投資成功，是要長期賺錢，這是衡量投資境界的重點，要做得到極不容易。在文章《並非人人適合投資》（見連結）內提到300多隻美國基金35年內的表現如何，已說明這一點的難度，投資要長期賺錢的成功率極低，即使專業美國基金亦然。因此，要於投資上長期賺錢，拿世界級運動員的操作來比較一下，一點也不為過。

 

在投資長期賺錢極不容易，但非不可行。(Shutterstock)

 

難度太高不能做？

 

　　文章《成功投資人特質》提到，我們要長期重複做同一件事，難度甚高，但是否普通人就做不到呢？

 

　　我們可以觀察自己，有無甚麼事情是每天都在做，重複又重複的呢？除了飲水食飯這些生理需要之外，其實還有很多。再想一想，我們重複做這些事情的原因何在呢？

 

　　自畢業後，我們每天都在工作，日復日地重複著。原因很簡單，工作為了收入，要糊口（相信不多人是為興趣吧）。這代表，為了糊口的話，你可以40年不停去工作，這是一件可以長期重複去做的事。

 

　　還有娛樂，參與一些特定項目，如打機、睇波，每天在重複著。原因亦簡單，可能因為你對這些項目有興趣，你喜歡去做，又可能因為你與朋友間有共同話題，為了融入社交圈子得到樂趣，一班朋友一齊睇波，一齊歡呼，其樂無窮。

 

　　還有個場景，倘若你生命中很重要的人生病了，你要每天出入醫院，不知期限地重複著。這個極不容易，亦打亂了你的生活節奏，但你亦會做得到。原因何在？因為你必需要這樣做，她/他對你太重要，你要照顧她/他，是責任？還是愛？

 

　　為了投資呢？需要每天去看書、看年報、看資料、思考分析，難嗎？看你的原因如何吧。你能否把這些原因扣連到上面一些原因呢？例如把投資化為興趣、為了改善生活、為了一些對你很重要的人去幹等等，找個投資的借口吧！

 

　　可見，我們大多數人都能做到世界級運動員在做的事，每天在幹數小時重複的事情，因為有個好原因，所以變得理所當然。投資要長時間賺錢很難，但並非不可行。

 

相關連結：

《成功投資人特質》
https://www.patreon.com/posts/cheng-gong-tou-107738001

《並非人人適合投資》
https://www.patreon.com/posts/bing-fei-ren-ren-103792548

 

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