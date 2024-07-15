  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    大國博弈
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
港是港非
FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍葉劉的地球儀易經看世界娛樂情報英倫歲月
關鍵字：立法會 美國大選 香港經濟發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 港聞娛樂 聚焦神州

15/07/2024

香港為何睇牙醫難

#港是港非 #牙科 #牙醫 #街症 #醫療 #政情
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 李慕飛

    李慕飛

    李慕飛，資深政策研究及傳媒工作者，曾近距離觀察政府施政，用心研究政策得與失。

    但凡香港事，無論是與非，事事關心。

    港是港非

    本欄每周一更新

　　香港有世界級的醫療系統，更有先進的醫療技術，但有不少朋友都難以理解，香港公營醫療系統中竟然無牙科部，只有牙科街症服務診所提供有限名額的緊急服務，香港人有牙齒問題只能光顧私家牙醫。自從前年發生市民在牙科街症服務診所通宵排隊的亂象，社會對「睇牙醫難」的問題感到異常憤怒，政府反應總算迅速，立即成立「口腔健康及牙科護理工作小組」，研究解決問題的方法。不過，大家不要開心得太早，政府的目標仍然只會為弱勢社群服務，一般市民只好繼續去私家牙醫。

 

前年市民通宵輪候政府牙科街症服務，引起社會不少迴響。（網上圖片）

 

　　為何香港沒有公營牙科服務，連鄰近城市仍比不上，這涉及歷史因素。筆者曾聽一位醫學界前輩說，香港社會在70年代漸漸富裕，逐步發展出較為完善的公營醫療體系，但資源有限，服務當然亦有限制，政府只會為市民提供必需及基本服務，牙科當時並未視為必需項目，所以醫院未有成立牙科部。另一個原因是當年無牌牙醫盛行，這些牙醫雖然違法，但當時是掛正「牙科」招牌做生意，他們的「診所」差不多全部設在民居內，城寨內更是成行成市，為市民提供價廉物美的服務。不妨告訴大家，筆者兒童時代時亦多次光顧，見到「診所」客似雲來，服務亦令人滿意。對於這些無牌行醫的行為，當時政府「隻眼開隻眼閉」，因為要依靠他們為市民服務，所以政府亦無壓力開辦公營牙科。

 

　　不過，回歸後無牌牙醫已經絕跡，本港亦培養出足夠的牙醫，社會也更加富裕，市民有能力光顧私家牙醫。然而，近年「醫療通脹」遠高於消費物價指數的升幅，剝牙收費動輒高達1、2千元，補牙植牙服務更是天價，基層市民如何能負擔？

 

　　「口腔健康及牙科護理工作小組」已有初步意見，正籌劃提升牙科服務的措施，但主要是加強向弱勢社群提供緊急牙科服務（止痛及剝牙），對於社會大眾，則會加強牙齒護理的教育工作。另外，立法會剛剛通過《2024年牙醫註冊（修訂）條例草案》，要求所有牙醫畢業生必須實習一年，政府堅稱實習為改善畢業生的臨床經驗，但客觀上政府等如增加了90名實習牙醫，大大緩解政府牙醫27%的空缺率。

 

牙科畢業生在一年實習期內，要到不同牙科服務崗位工作，熟習實際工作環境。（政府新聞處圖片）

 

　　筆者相信，目前庫房財困，特別是醫療開支將面對人口老化的衝擊，難以寄望政府開設為全民提供全面服務的牙科部，但增加牙科街症服務的名額，令更多有需要的市民可接受緊急服務，卻非不能辦到的事情。不過，眾所周知，市民近年喜歡北上睇牙，因為收費遠比香港便宜，質素亦不錯，醫療券亦將可用於內地牙醫服務。政府與其開設公營的牙科部，不如津貼市民北上接受牙科診治，相信市民樂於接受。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【你點睇】特朗普遇刺案，你認為事件對年底美國大選起多大影響？► 立即投票

我要回應
更多港是港非文章

你可能感興趣

#港是港非 #牙科 #牙醫 #街症 #醫療 #政情
更多世事政情文章

放大顯示
風水蔣知識
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
健康好人生
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

靈媒與通靈有什麼差別？靈靈法同你解構扶乩、標童、碟仙！

日圓再創新低，即上etnet睇邊間銀行唱Yen最抵

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎

FX MONDAY｜美國通脹回落令9月減息預期升溫，美元強勢...

15/07/2024 14:05

貨幣攻略

誰當美國下一任總統？

12/07/2024 07:49

大國博弈

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

etnet.com.hk