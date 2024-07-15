  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    Watche Tre...
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
肥碌大食遊
Foodie What’s On玩樂 What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部吾港吾知尋‧情‧味主場·日本師傅靈靈法
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 名店

15/07/2024

廚藝高手在民間

#食家精選 #油麻地 #本地餐廳 #週末好去處 #本地遊 #喜鳳冰室 #油麻地餐廳 #私房菜
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 曾智華

    曾智華

    為食鬼，人稱碌Sir或肥碌。自幼家貧，12歲負責買餸，經常打斧頭通街食，故五呎高竟肥到36吋腰160磅重。長大後，繼續以食食食為志向。如今退休，以橫掃香港美食為人生終極目標！

    肥碌大食遊

    隔周一刊出

Photo: 圖片由作者提供

　　每一行業，皆有高手，有的知名，有的隱世，後者可能要等機緣才會找到。

 

　　最近，我肥碌正正遇上一個，真的是食神突然降臨，走避不及。

 

　　專經營餐飲用品生意的老友「管理R」，工作關係，對行頭之內的各式人物，瞭如指掌。三個月前某日拉我話：「碌Sir，有間不起眼的茶記喜鳳冰室，位在九反之地的上海街，你必須一試。其老闆為廚藝高手，早年出任行政人員，管理一個快餐集團，如今退休，細細地搞間茶餐廳，只做早午市，遇上知音，就會晚上精心炮製一圍私房菜！」

 

　　小弟以為食著名，咁嘅奇人，當然飛身訂位啦，一於以六百元做單位，任高人設計。

 

　　傳來菜單：煎釀虎皮尖椒烤牛脷、冰鎮南非鮑魚牛油果田園沙律、脆香松葉蟹腳拼鮮魷、粉葛赤小豆豬橫脷豬粉腸豬裙邊湯、古法炆澳洲深海大龍躉翅、寶雲酥烤羊架……。

 

　　時間到，六條大漢操去。咦，鋪位所在地，果然有「性格」，左右隔離甚多色情架步（以卡拉OK、夜總會、足浴……作包裝）。晚上六點，因不開放，故拉下閘，我地幾丁友要烏低身捐入去。

 

喜鳳冰室位在「雜」區，旁邊不少架步，內裏氣氛也相當六七十年代。

 

　　迎面而來，是位外型相當潮的中年，紥辮仔，正是此鋪老闆兼廚房靈魂「添哥」黃子添，笑容滿面，非常友善。

 

老闆兼大廚添哥髮尾紥辮，好潮，晚上廚藝會知音。

 

　　講多無謂，上菜！老老實實，睇店鋪周圍格局及內裏茶記裝修，在座的「為食敢死隊」，冇一個會有甚麼期望。

 

　　不過，第一道釀牛脷上枱，楊醫生夾件入口，眼珠一轉，即下評論：「喂，各位兄弟，完全超越茶餐廳Level噃，勁！」

 

　　跟住幾味，楊醫生一邊歎一邊用英文下評論（佢自細學醫皆用英文）：「真真Surpass My Expectation ！」意即，大大超越期望也。

 

　　是晚我肥碌認為全部中上水準，但有三味正到爆燈，因廚功外，材料也很少機會嘗到如此高質素。

 

　　首先是煲燉湯，單單湯渣上枱已嚇一跳，六人分量的湯，用上十二人分量的料。之外，粉腸橫脷故然正，但更犀利為豬裙邊，是橫隔膜邊邊的一條肥美組織。

 

超正的豬橫脷、粉腸及裙邊燉粉葛雞腳湯，是我喝過最頂級的。

 

　　「添哥，邊度來的超級料？」

 

　　「主要旺角街市，我是熟客，故可以留到！」

 

　　另外極精彩的，為古法炆澳洲深海大龍躉翅。魚種是蘇鼠，皮厚起晒膠，但肉質極軟滑，一入口就唔想停，難逢的天下美味！

 

古法炆澳洲深海龍躉，起筷後即停不了。

 

　　飽到上心口時來一碟寶雲酥烤羊架，賣相麻麻，好似過晒火。點知，一切開，但見仍些微滲血水，冇Overdone，用的是羊羶濃濃的新疆貨式，又嫩又多汁，同樣帶來驚喜。

 

 

烤羊架看似焦燶過火，但係一鎅開就知，火喉掌握妙到癲毫？

添哥出品，在賣相及器皿方面，花上不少心思。

 

　　一餐既罷，人人嘆句：「難以想像自己是在上海街草根茶記之內，有乜可能呀？」

 

一餐既罷，個個讚冇得頂！

 

喜鳳冰室

地址：九龍油麻地上海街368號地下

電話：2889-3334（添哥）

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【你點睇】9歲泳手一度被拒參賽，議員指泳總執委會長兼任上訴委會長欠公正► 立即投票

我要回應
更多肥碌大食遊文章

你可能感興趣

#食家精選 #油麻地 #本地餐廳 #週末好去處 #本地遊 #喜鳳冰室 #油麻地餐廳 #私房菜
更多吃喝玩樂文章

放大顯示
風水蔣知識
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
健康好人生
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

靈媒與通靈有什麼差別？靈靈法同你解構扶乩、標童、碟仙！

日圓再創新低，即上etnet睇邊間銀行唱Yen最抵

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎

FX MONDAY｜美國通脹回落令9月減息預期升溫，美元強勢...

15/07/2024 14:05

貨幣攻略

誰當美國下一任總統？

12/07/2024 07:49

大國博弈

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

etnet.com.hk