每一行業，皆有高手，有的知名，有的隱世，後者可能要等機緣才會找到。

最近，我肥碌正正遇上一個，真的是食神突然降臨，走避不及。

專經營餐飲用品生意的老友「管理R」，工作關係，對行頭之內的各式人物，瞭如指掌。三個月前某日拉我話：「碌Sir，有間不起眼的茶記喜鳳冰室，位在九反之地的上海街，你必須一試。其老闆為廚藝高手，早年出任行政人員，管理一個快餐集團，如今退休，細細地搞間茶餐廳，只做早午市，遇上知音，就會晚上精心炮製一圍私房菜！」

小弟以為食著名，咁嘅奇人，當然飛身訂位啦，一於以六百元做單位，任高人設計。

傳來菜單：煎釀虎皮尖椒烤牛脷、冰鎮南非鮑魚牛油果田園沙律、脆香松葉蟹腳拼鮮魷、粉葛赤小豆豬橫脷豬粉腸豬裙邊湯、古法炆澳洲深海大龍躉翅、寶雲酥烤羊架……。

時間到，六條大漢操去。咦，鋪位所在地，果然有「性格」，左右隔離甚多色情架步（以卡拉OK、夜總會、足浴……作包裝）。晚上六點，因不開放，故拉下閘，我地幾丁友要烏低身捐入去。

喜鳳冰室位在「雜」區，旁邊不少架步，內裏氣氛也相當六七十年代。

迎面而來，是位外型相當潮的中年，紥辮仔，正是此鋪老闆兼廚房靈魂「添哥」黃子添，笑容滿面，非常友善。

老闆兼大廚添哥髮尾紥辮，好潮，晚上廚藝會知音。

講多無謂，上菜！老老實實，睇店鋪周圍格局及內裏茶記裝修，在座的「為食敢死隊」，冇一個會有甚麼期望。

不過，第一道釀牛脷上枱，楊醫生夾件入口，眼珠一轉，即下評論：「喂，各位兄弟，完全超越茶餐廳Level噃，勁！」

跟住幾味，楊醫生一邊歎一邊用英文下評論（佢自細學醫皆用英文）：「真真Surpass My Expectation ！」意即，大大超越期望也。

是晚我肥碌認為全部中上水準，但有三味正到爆燈，因廚功外，材料也很少機會嘗到如此高質素。

首先是煲燉湯，單單湯渣上枱已嚇一跳，六人分量的湯，用上十二人分量的料。之外，粉腸橫脷故然正，但更犀利為豬裙邊，是橫隔膜邊邊的一條肥美組織。

超正的豬橫脷、粉腸及裙邊燉粉葛雞腳湯，是我喝過最頂級的。

「添哥，邊度來的超級料？」

「主要旺角街市，我是熟客，故可以留到！」

另外極精彩的，為古法炆澳洲深海大龍躉翅。魚種是蘇鼠，皮厚起晒膠，但肉質極軟滑，一入口就唔想停，難逢的天下美味！

古法炆澳洲深海龍躉，起筷後即停不了。

飽到上心口時來一碟寶雲酥烤羊架，賣相麻麻，好似過晒火。點知，一切開，但見仍些微滲血水，冇Overdone，用的是羊羶濃濃的新疆貨式，又嫩又多汁，同樣帶來驚喜。

烤羊架看似焦燶過火，但係一鎅開就知，火喉掌握妙到癲毫？

添哥出品，在賣相及器皿方面，花上不少心思。

一餐既罷，人人嘆句：「難以想像自己是在上海街草根茶記之內，有乜可能呀？」

一餐既罷，個個讚冇得頂！

喜鳳冰室

地址：九龍油麻地上海街368號地下

電話：2889-3334（添哥）