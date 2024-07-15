鄭秀文林家謙紅館互稱表姐表弟？即場拆盲盒抽中Inside Out「阿燥」！Show「老鼠仔」並約定歌迷一齊變老

天后鄭秀文（Sammi）前晚在紅館舉行第二場「You & Mi 鄭秀文世界巡迴演唱會2023」（Rescheduled ），邀請林家謙擔任表演嘉賓，手拖手邊走邊唱《親密關係》，全場起哄。Sammi好友張衞健、導演谷德昭、溫碧霞與丈夫何祖光、少爺占、陳敏之、DJ主持西瓜與傑傑等捧場，開騷前眾人在後台，與Sammi一比一人型紙板打卡，又玩夾盲盒扭蛋，非常歡樂。

第二場演唱會，Sammi換了新衫，以「白色小飛鳥」造型迎接表演嘉賓林家謙出場。她笑問家謙歲數後叫他做「表弟」，然後二人在台上以「表姐」和「表弟」相稱，有說有笑。Sammi對家謙說：「呢個演唱會原本喺舊年舉行，嗰時邀請你，好快就答應做我嘉賓。其實我今年再搵嘉賓好驚，因為之前邀請咗人哋之後自己撻咗Q，人哋預晒時間，我內心好抱歉。今次再膽粗粗搵林家謙，又係一口應承，真係好多謝你！」她還即場邀歌，家謙亦答應，Sammi興奮地說：「你應承咗架啦 ，哈哈，我公器私用！」

然後家謙送Sammi小禮物，他說：「其實唔係好貴重嘅嘢，出邊應該未入到貨，我喺Pop up店買，冇貨，呢個我上網買，係一個『Inside Out』（電影）嘅盲盒。」Sammi開心說：「多謝，我最近首歌就係叫《盲盒》呀！」家謙說：「我覺得啱你首歌，同埋『盲盒』呢個意思好好，我哋每人每一日瞓醒嘅都好似抽盲盒，因為遇到嘅事情、情緒都預計唔到，無論抽到阿樂、阿怒、阿尷都好，都希望你好好擁抱每種『腦朋友』。每種情緒都可以令我哋感覺到自己嘅存在，然後好好咁過每一日。」Sammi大讚：「講得好好，多謝表弟！」

家謙本來請Sammi返後台拆盲盒後告訴他抽到甚麼，但Sammi爽快即場拆，還搞笑地將包裝紙丟到地上，家謙連忙逐一執拾，全場大笑。結果揭曉Sammi抽到紅色「阿燥」，家謙笑說：「啱晒你啦，你頭先咁樣！」然後學她丟垃圾紙到地上。Sammi即刻變乖，說：「好，我收斂，好好控制自己嘅情緒。」家謙說：「收埋佢，唔好爆出嚟！」還吩咐她帶埋包裝紙垃圾返後台。之後家謙演唱Sammi經典金曲《衝動點唱》，還改了一句歌詞變成「原來是我衝動翻唱」，全場歡呼。

Encore 環節，Sammi穿著Vetements crop 白色小背心、R13 短牛仔褲、Y project 西裝外套及Bvlgari 高級珠寶出場，表演《盲盒》 、《如果我們不再見》和《我們都是這樣長大的》。她說：「嚟到第二場，一切緊張和拘謹都拋開晒，多謝你哋入場。」她笑指追隨多年的粉絲年紀變大，嗌「encore」和「Sammi」的聲音都變弱，叫大家多做運動，還展示手臂結實的「老鼠仔」，得戚地說：「睇唔出我就嚟52歲？犀利？應承我，一齊變老，好唔好？」全場觀眾大叫「好」！