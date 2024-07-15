曾志偉前妻宣布退出幕前！王美華三度罹癌指心態最重要！讚女兒曾寶儀超孝順：要我輕鬆過想要的日子

曾志偉的前妻王美華（寶媽）以往經常都出現不同的電視節目，分享做星媽或者不同的生活話題，不過近幾年，寶媽都沒有再出現幕前。日前寶媽在女兒曾寶儀的陪同下出席公開活動，寶媽坦言已經踏入退休的階段，今次只是無酬支持朋友，三度患癌的她都有透露自己最近的身體情況。

對於退出幕前的工作，寶媽坦言：「我即將邁入70歲，女兒要我放輕鬆過想要過的日子，跟家人吃飯、打麻將，開心就好，我真的很感謝可以過這樣的日子，女兒說其他的她來扛。」寶媽提及女兒曾寶儀的孝順與貼心，忍不住感動落淚，「現在都在遊山玩水，雖然身為公眾人物還是有壓力在，但我現在可以輕鬆過自己想過的生活，我的晚年超幸福。」

寶媽過去曾先後患上甲狀腺癌和肺腺癌，她表示自己康復後每年都有定期檢查，「我真的很開心，有一群照顧我的醫生，每一年的健檢都過關、癌症指數都過關，3個月照1次超音波，半年到1年要健康檢查。」她認為最重要是心態上放輕鬆最重要。

寶媽早年曾經跟男演員汪建民譜姊弟戀，後來分手，寶媽不幸患上癌症，而汪建民亦欠上賭債，近日揭患上肺腺癌第四期。寶媽坦言已經和對方斷聯10年，但同為曾經抗癌的「過來人」，她感性地補充說道：「我知道生病很辛苦，希望大家能多多鼓勵汪建民。」



