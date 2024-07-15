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15/07/2024

56歲周慧敏自爆與倪震婚姻相處之道：我好尊重佢！曾患嚴重偏頭痛致嘔吐要打針解決

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　　56歲周慧敏被形容為「不老女神」，近日她接受好友鄭丹瑞YouTube Channel《健康‧旦》訪問，分上、下兩集大談她面對年紀老去、健康以及跟倪震的婚姻相處之道。雖然即將「登六」，但心態上反而仍然有童真，對事事都充滿好奇，她認為最重要是保持一顆赤子之心，容易滿足：「食碗雲吞麵我已經好開心。」

 

 

　　周慧敏坦言現時選工作，以信仰、家庭及歌迷為考量，「隨住年紀成長選擇一定會唔同，家庭會比較重要，工作盡量唔好飛咁多日，最好即日來回。如果遇到個好好劇本，要飛幾個月，我就做唔到。我家庭除咗先生之餘，仲有我啲貓，佢哋都係老貓，佢哋身體需要我照顧，我寧願少啲應酬，唔出街我都ok！」

 

 

　　周慧敏和倪震結婚後一直低調，兩人甚少「放閃」，她坦言跟倪震在家中就像兩個傻瓜，經常不停地笑，她表示：「我好尊重丈夫呢個角色，有大決定，我好尊重佢，畀佢決定。唔好意思，我真係要讚佢，佢真係幾有智慧，所以好多決定佢係啱過我，細嘅嘢我自己諗，在於我工作、健康，或者家庭大事畀佢決定。」而當兩人有不同的意見時就一定會坦承溝通，不能置之不理，直到達成共識。周慧敏透露丈夫曾講過「結了婚就不可以離婚」：「佢好尊重婚姻，我哋都好細心經營。」起初覺得二人已拍拖多年，結婚後應分別不大，但原來婚後彼此放下了「我」，變成着重從對方出發，為對方承擔、讓步和付出，一起細心經營這段婚姻。

 

 

　　周慧敏提到自己多年來一直以來都受到偏頭痛困擾，由於痛楚的感覺太強烈，令她最後會有嘔吐，以往醫生經常當感冒菌入腸的情況去醫，「食頭痛藥都唔得，就要打止痛針同止嘔針先解決，有一次試過連續五日痛，戴住耳套又好凍咁，坐喺廁所旁邊，有時嘔到有時又嘔唔到，老公見到又幫唔到我。最慘係打完針都冇效，好絕望，因為五日真係好辛苦，我係爆喊出嚟同神講：『我真係好辛苦，你救我，你畀我唔痛啦，你話我知你同我同在，我可以繼續痛。』」最終，她透過聖經得到回應，當晚亦沒有再痛，而隨後終於找到腦神經科接受治療，近年情況已經改善很多。

 

 

 

轉載自: 晴報

《說說心理話》【親子溝通】怪獸家長原來都有呢啲通病！相處有一件事切忌？► 即睇

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