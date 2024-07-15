Rain香港開演唱會騷半裸曬肌！肥仔收親筆簽名Cap帽：男人大隻係做乜都啱！Stanley專程朝聖

韓流天王Rain（鄭智薰）相隔8年舉行個人巡回演唱會，《2024 THERAIN TOUR：STILL RAINING—HONG KONG》香港站已於7月13日（星期六）晚上，在香港亞洲國際博覽館Hall 5順利舉行。Rain當晚為香港粉絲帶來完美的舞台及充滿魅力的表演，呈現「K-Pop舞台王者」風範。今次演唱會主題「STILL RAINING」是要告訴粉絲，Rain依然在粉絲身邊，也代表Rain對舞台演出的熱情從沒改變。

Rain雖然相隔8年來港開騷，吸引力依舊，獲數千名粉絲捧場，特別是VIP門票甫開賣即售罄，一票難求。香港藝人ERROR成員梁業（肥仔）及MIRROR成員邱士縉（Stanley）當晚也專程前來朝聖。個唱於晚上8時開始，Rain的驚喜登場，全場粉絲即時陷入瘋狂，尖叫歡呼。Rain接著唱出多首大熱作《Gang》、《It's Raining》及《躲避太陽的方法》等，其間用英語高呼「香港」。

一輪勁歌熱舞後，Rain用廣東話打招呼說：「大家好，我系Rain」，他表示很久沒跟香港粉絲見面，好開心見到這麼多人來。他說：「昨日我從三藩巿飛抵香港，一到埗即到場館彩排，苦惱如何跟大家互動，還吃了許多點心。」又反問觀眾喜歡吃什麼韓國菜。之後Rain拿起上衣穿，有台下粉絲高呼「不要」，他聞言即笑說「反正一陣會再除」。為了與粉絲互動，Rain多次帶動粉絲站起來跳舞及唱歌，又多次走到台下口粉絲握手，中途還大玩「Dance Cam」；大會攝影師透過攝影機「點名」台下粉絲進行跳舞挑戰，成功挑戰的粉絲獲贈禮物，其中，肥仔及Stanley先後被選中，二人跳舞畫面攝入大會鏡頭，肥仔在IG大曬收到Rain親筆簽名Cap帽，他說：「睇完個show明白到男人大隻係做乜都啱，好開心係show入面都有表演機會，仲有獎品！睇完愈嚟愈鍾意佢！」

Rain還加插翻唱環節，翻唱了「江南大叔」PSY的《江南Style》、NewJeans的《Hype Boy》以及Bruno Mars的《24K Magic》和《Leave The Door Open》，粉絲反應熱烈。Rain全晚演出兩個半小時，帶來多首經典歌曲，有《I Do》、《Love Song》、《30 Sexy》及《Rainism》等，掀起粉絲集體回憶。到Encore環節，Rain表不想回家，想與香港粉絲玩通宵，可惜時間過得很快，個唱要完結。他又謂專登學了廣東話，卻大呻很難，只學了「唔該曬」及「多謝」，最後他表示不會忘記大家，再用廣東話說「我愛你」，圓滿結束香港站演出。

演唱會圓滿結束，歌迷帶著無盡不捨，但阿Rain和金荷娜主演的浪漫復仇劇《紅天鵝》，仍在熱播中，該劇更在Disney+穩佔人氣第三大熱排名，大家仍可以追劇看到阿Rain。