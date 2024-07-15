  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    北上食買玩
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
娛樂情報
FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍葉劉的地球儀易經看世界港是港非英倫歲月
關鍵字：立法會 美國大選 香港經濟發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 港聞娛樂 聚焦神州

15/07/2024

鄭秀文演唱會許志安彈鋼琴伴奏！夫妻合唱《世紀末煙花》冧爆令全場觀眾哄動

#娛樂 #晴報文章 #演唱會 #歌手 #鄭秀文 #許志安 #港聞娛樂 #影視娛樂
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　鄭秀文（Sammi）去年5月因不幸確診COVID引發哮喘，導致失聲兼身體嚴重不適，最終忍痛宣布演唱會延期。隨後半年時間，Sammi選擇「停工」養病，幾乎絕跡社交平台，令粉絲們都相當擔心，幸好近年來她都重拾昔日的步伐，在社交平台分享自己的健身、練歌等等進度，希望以最佳狀態示人。12日起展開合共13場紅館演唱會，歌迷等足足一年，實在引頸以待。

 

 

　　Sammi去年選擇「停工」養病，幾乎絕跡社交平台，令粉絲們都相當擔心，幸好近年來她都重拾昔日步伐，在社交平台分享自己的健身、練歌等等進度，希望以最佳狀態示人。合共13場《You & Mi鄭秀文世界巡迴演唱會》今晚在紅館正式開鑼，Sammi獲老闆林建岳、好友鍾楚紅、甘比、蘇永康、釗峰、許鞍華、劉天蘭、潘嘉德等捧場，全場爆滿。

 

 

　　Sammi以一身女戰士造型，在巨型的裝甲機械人上面型爆登場，以《朝聖》及《發熱發亮》兩首快歌揭開序幕，加上煙花及爆破效果，氣氛相當高漲。隨後，Sammi親切向現場觀眾打招呼，並示意叫大家高聲歡呼。Sammi表示：「你哋好，畀啲聲嚟聽吓先，你哋真係要好大聲，因為我兩隻耳仔都塞住咗！多謝你哋365日嘅等待，多謝你哋嘅包容，揸住張飛呆等一年。你哋做咗好聰明嘅選擇，冇退到飛，唔退飛就代表可以睇到一個好精彩嘅演唱會。」Sammi隨後變身成黑金兩色的黑魔后，不過由於高踭鞋的關係不方便郁動，她原地獻唱《我們的主題曲》，她形容等待今次演唱會的心情就好似待嫁新娘一樣，視觀眾為她的新郎。

 

　　演唱會期間，Sammi與歌迷分享人生喜與悲，感激大家一直以來的支持，令她終於去年獲得金像獎影后殊榮，期間一度激動落淚。Sammi表示：「入圍十次，由充滿蛋白質嘅小女孩，到而家中年婦人，要做媽媽嘅角色，其實演媽媽我冇負擔好坦然，呢個係人成長必然階段，誠實面對年華老去。幾年前我亦進入婚姻，組織自己一個家庭，唔再係電影入面夢幻少女，有個真實嘅家庭喺我人生入面，其實收工我都係一個普通人。上年COVID將我演唱會成盤計劃打散晒，而且佢比我想像中恢復得慢，最終休息咗七個月，直至今日再做返呢個演唱會，我覺得凡事都有上天旨意，今次演唱會讓我交出更好嘅自己！上天都有佢最好嘅安排，笑又時，喊又時，近年有少少末世感受，大環境改變、整個世界都動盪不安、特別係天氣氣候，令我哋要好好學習同珍惜，活在當下，人同事最重要係珍惜。」隨後，Sammi獻唱老公許志安的《世紀末煙花》，許志安突然現身先彈鋼琴伴奏，觀眾起初仍未知安仔表演，直到歌曲中段他突然獻聲，與Sammi世紀合唱！雖然兩公婆相隔大半個台咁遠，但Sammi一臉冧爆甜絲絲，全場觀眾哄動，成為全晚高潮！

 

 

　　開騷前，Sammi跟隨傳統在紅館後台參與祈求順利的儀式，染上淺啡色頭髮的她紮起馬尾，戴住紅色口罩，穿上簡單的運動裝，不過未知是否天氣太熱，她都一度拉開外套的拉鍵騷出小背心透涼，又跟現場圍觀的粉絲們揮手打招呼。本身是基督徒的她未有上香，但就在儀式旁邊閉上雙眼默禱，祈求演出順利，最後見到乳豬皮，她都忍不住口食一啖，過一過口癮，非常可愛。

 

 

 

轉載自: 晴報

【你點睇】特朗普遇刺案，你認為事件對年底美國大選起多大影響？► 立即投票

我要回應
更多娛樂情報文章

你可能感興趣

#娛樂 #晴報文章 #演唱會 #歌手 #鄭秀文 #許志安 #港聞娛樂 #影視娛樂
更多世事政情文章

放大顯示
風水蔣知識
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
健康好人生
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

靈媒與通靈有什麼差別？靈靈法同你解構扶乩、標童、碟仙！

日圓再創新低，即上etnet睇邊間銀行唱Yen最抵

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎

FX MONDAY｜美國通脹回落令9月減息預期升溫，美元強勢...

15/07/2024 14:05

貨幣攻略

誰當美國下一任總統？

12/07/2024 07:49

大國博弈

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

etnet.com.hk