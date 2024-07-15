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關鍵字：創科 數碼轉型 數碼

15/07/2024

投資移民 | 購買日本寺廟成為最受歡迎投資移民資產類別？死得人多！經營寺廟是節稅和投資好選擇？實際上有多難？

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  • Jimmy Leung

    Jimmy Leung

    私募基金負責人，擅長結合傳統經濟及互聯網、管理業務分別在倫敦、矽谷，香港。涉及房地產、互聯網及跨境電商等產業，與多國實業家、創業家、天使投資等擁有廣大的人脈。行事低調，口頭禪是最好你搵我唔到。

    改朝換代Digital

    本欄逢周一更新

Photo: 由作者提供

　　最近，富裕階層購買日本寺廟，拿經營管理簽證去日本寺廟做經營管理，成為一種潮流，而且還有一個很大的誘惑力，和尚、和尚所經營的寺廟，屬於宗教法人，不用繳稅。

 

　　去日本生活，拿永駐，不用給日本繳稅，誰這多具有吸引力呀！

 

　　東京都港區，靠近東京塔的一片樹林中有一座寺院，增上寺。增上寺曾是江戶時代統治日本的德川家康將軍的家寺，寺院內還有德川家陵園。

 

 

　　2022年7月，正在奈良市街頭進行政治演說的日本前首相安倍晉三，遭到一名前自衛隊員的槍擊，意外遇害。安倍前首相的葬禮，就在增上寺舉行。安倍家為何會選擇增上寺為安倍晉三送行呢？

 

　　最大的理由是，增上寺是日本淨土宗的大本山（總寺），而安倍的老家山口縣，是日本淨土宗最為流行的地區，安倍家代代信奉淨土宗，安倍去世後，也很自然地皈依淨土宗。

 

　　其實，還有一個隱性的理由，當年德川家康在建造江戶城時，在上野建寬永寺，作為江戶城的鬼門。而在芝地區建增上寺，作為江戶城的後鬼門。一個人出後鬼門關前往西方極樂世界，視為福德。

 

　　日本的寺廟經營一般分3種：

 

　　第1種，就是歷史有名的寺廟，主要的服務對像是遊客，收取參觀門票、香火錢、祈福紀念品費用等。

 

　　第2種，靠墓地經營和做法事超度等收取一定的報酬等。

 

　　第3種，前兩種都在做。

 

 

　　第3種經營模式，除了寺廟夠有名外，寺廟旗下的和尚還要足夠的多才能夠滿足。例如大家所熟知的高野山金剛峯寺、京都東寺、成田山新勝寺等，都屬於第三者。京都的有很多大大小小的寺廟現在都屬於第一種。

 

　　第1種，除非寺廟住持的個人原因，一般不太會產生經營問題。

 

　　第3種，就是妥妥的日本國家或地方的臉面和象徵，不太會有經營危機存在。

 

　　這最難的就是第2種。

 

 

　　日本寺廟多為世襲制，古代佛教盛行香火自然旺盛，但隨著時代的變遷和日本老齡、少子化、年輕人外出務工等問題，地方性的小型寺廟要存活相當艱辛。

 

　　其實早在2017年前後，就偶爾有聽說過購買寺廟經營這一塊了。只是那時買賣寺廟的人只佔少數，是甚麼原因導致了現在在網站上都是變賣寺廟的呢？

 

　　答案是日本老化 + 口罩事件。

 

　　首先日本老化愈來愈嚴重，很多地方人口一再減少，導致了許多寺廟經營不下去。因為日本的許多寺廟經營靠的不是香火錢，而是墓地和每年做法的錢。

 

　　日本有時三五步一個街區內就有一個大型或小型的寺廟，很多都帶著一塊墓地。這些寺廟，其實就管著這塊墓地的周圍整個街區人的出生、孩子出生時給取名字，喪葬等業務。

 

　　再其次就是墓地，很多老式一戶建都和這種寺廟簽了幾百年的合約，祖祖輩輩的墓地都在這個寺廟中，所以每年光是墓地和一些祭日的超度就要給寺廟付很多的錢。

 

 

　　宗教活動的收入是免稅的，宗教設施的固定資產稅也不需要繳納。而且，出售一定年限以上的固定資產時，賣出的利潤也可以免稅。

 

 

　　這無疑讓宗教法人成為了節稅和投資的好選擇。因此，買賣仲介現在收到大量來自房地產商、富裕階層等有節稅需求和意圖洗錢的黑幫等人群的諮詢。

 

　　最近還有新的勢力——中國富裕階層也開始收購宗教法人，為了逃稅和洗錢，更在於商業投資目的。

 

 

　　因此，他們更傾向於購買那些符合歷史悠久的日本神社寺廟形象的地方，而不是鄉下破舊的寺廟。

 

　　寺廟經營真的沒有大家想像的，真的比當民宿經營還要難N倍！

 

 

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