消委會12款電子書閱讀器大比拼：鬥畫面、方便度、閱讀舒適度！Amazon使用最方便？6部聲稱防水過到測試？邊4款最高分？即睇詳細評分

閱讀是一個很好的習慣，但常常拿著一大本書出外，實在不太方便。為了可隨時隨地閱讀，很多人都會帶住一部電子書閱讀器，小小的閱讀器內可收藏成千上萬冊電子書，部分仲可以作筆記或閱讀彩色電子刊物等。今次消委會測試了12款電子書閱讀器，到底邊款夠出色？

很多愛閱讀的人都愛實體書，但有時帶實體書出外，真的未必方便，所以市面出現不少的電子書閱讀器。電子書閱讀器設計愈趨成熟，細細部已可以收藏很多電子書，部分仲設有不同的功能，好像是作筆記、繪圖，又或者是閱讀彩色電子刊物等。而早前消委會測試了12款電子書閱讀器，看看各款式的畫面質素、閱讀舒適度及使用方便程度等，12款電子書閱讀器如下：

屏幕為 10 吋以下



1. Rakuten kobo Clara 2E：$1,299

2. Rakuten kobo Libra 2：$1,799

3. Amazon Kindle Paperwhite Signature Edition：$1,599

4. Amazon Kindle Paperwhite 2021：$1,198

5. Rakuten kobo Sage：$2,399

6. PocketBook InkPad Color 2：$2,570

7. Amazon Kindle 2022：$998

8. Rakuten kobo Nia：$879

屏幕為 10 吋以上

9. Rakuten kobo Elipsa 2E：$3,500

10. Amazon Kindle Scribe (basic pen) ：$2,888

11. Lenovo Yoga Paper：$3,480

12. reMarkable 2 (basic marker) ：$3,066

Rakuten kobo Clara 2E

以上款式，大家又有沒有用過呢？在今次測試中，一共有5個品牌的電子書閱讀器，這12款全部在本港都買到，而價錢為$879至$3,500，全部都是內置式鋰電池。當中大部分都是黑白電子墨水屏幕，除了PocketBook InkPad Color是用彩色及黑白電子墨水（e-ink）。在作業系統方面，PocketBook InkPad Color 2使用Linux；Lenovo Yoga Paper用Android；其他款式都有品牌專有的作業系統。

在配件方面，以下款式都可以配合手寫筆使用：

Rakuten kobo Sage

Rakuten kobo Elipsa 2E

Amazon Kindle Scribe (basic pen)

Lenovo Yoga Paper

reMarkable 2 (basic marker)

不過，只有Rakuten kobo Elipsa 2E、Amazon Kindle Scribe (basic pen)及Lenovo Yoga Paper附送手寫筆。除Lenovo Yoga Paper會附送USB充電器、充電線及保護套外，其餘只有USB充電線。

Lenovo Yoga Paper

而今次的測試由國際消費者研究及試驗組織（ICRT）統籌，主要測畫面質素、載入電子書表現、使用方便程度、閱讀舒適度、功能多元性及製造工藝。

下一頁：大部分畫面質素滿分