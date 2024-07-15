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15/07/2024

北上參加羅湖深港文化月！經典港產電影放映、金庸插畫展逾50場文化活動！免費接駁巴士穿梭深圳人氣購物商場超方便！即睇免費巴士詳情

#Shopping #深港文化月 #文化 #香港歌曲 #北上食買玩 #香港電影 #著數優惠 #打卡熱點 #羅湖
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Text: Jane Law

　　暑假打算北上？不如順道參加羅湖深港文化月活動！羅湖深港文化月在7月11日開幕，今年將會以「香港經典影音」為主題，舉辦超過50場文旅活動，進一步交流兩地文化，喜歡文化活動的你萬勿錯過！

 

　　不論是許多膾炙人口的香港歌曲，還是經典的香港電影，都是深港兩地市民的共同回憶。活動主辦人選定「香港經典影音」主題——希望透過一系列的文化活動，一同重溫從前美好的共同回憶。在接下來的一個月時間裏，文化月將在羅湖區將透過覆蓋全域5大商圈、10個街道的30多場文化活動，打造一個讓兩地同歡的盛大派對，帶大家深入感受深港兩地的文化魅力。

 

焦點活動每星期不同，包括：

 

第一周：2024深圳奶油田電音節

•  上演電音節，隨後多場音樂嘉年華接連開唱

•  「拾光金曲」到「港影新聲」，從「電音狂想曲」到「國潮新磁場」，帶來一場接一場的視聽盛宴。

 

第二周：感受羅湖高品質發展

•  羅湖將發佈實習清單、消費地圖，邀請青年才俊來研學、實習、創業

 

第三周：呼應奧運年、藝術活動

•  舉辦「綠美羅湖」騎行賽、深港澳太極拳比賽、全民電玩競技賽等活動

•  舉辦潮流藝術節、深港澳青年藝術家作品展、粵港澳風光攝影展等藝術活動

 

第四周：重磅活動——2024年羅湖區深港電影文化展

•  展覽將會集結15間參展影院和10個街道露天場所，連續四個周末不間斷放映香港經典武俠電影、功夫電影、喜劇電影等，讓大家一再重溫經典

•  舉行金庸主題插畫展、電影海報展、深港澳電影導演交流會

 

第五周：同度七夕

•  舉辦「青年鵲橋會」、「七夕遊園會」

 

（圖片來源：羅湖深港文化月@小紅書

 

　　為了方便深港市民參與各項文化活動，主辦方特地增設了兩架免費接駁巴士。對豐富活動有興趣的各位，現在更可以搭乘免費巴士到達！

 

　　市民可以在羅湖或蓮塘口岸上車，巴士途經多個深圳市內重點商圈及人氣購物商場，在參與文化月的同時也可以逛街購物！想乘搭的市民只要認住貼上「羅湖深港文化月」貼紙的主題巴士即可，非常方便！

 

（圖片來源：羅湖深港文化月@小紅書

 

羅湖口岸專線巴士線

 

　　• 行駛日期：7月13日、14日、20日、21日、27日、28日；8月3日、4日、10日、11日

　　• 行駛時間：9am、10:10am、11:20am、12:30pm、1:40pm、2:45pm、3:50pm、4:55pm、6pm

　　• 途經站：01 羅湖口岸（火車站）→ 02 萬象城 → 03 地王星薈 → 04 KK Mall → 05 HALO廣場 → 06 萬象食家 → 07 寶能環球滙 →  08 藝展中心 → 09 東門信和不夜天 → 10 萬象城 → 11 羅湖口岸

 

蓮塘口岸專線巴士線

　　• 行駛日期：7月13日、14日、20日、21日、27日、28日；8月3日、4日

　　• 行駛時間：8am、11am、2pm、6pm

　　• 途經站：01 蓮塘口岸公交總站 → 02 羅芳水產市場（臨時停靠）→  03深業東齡 → 04 沃爾瑪中山店（臨時停靠）→ 05 荷花市場 → 06 KK TIME（可步行至水貝珠寶商圈）→ 07 三趟快車博物館（臨時停靠） → 08 福安購物廣場 → 09 天河城（臨時停靠）→ 10 翠湖文體公園 → 11喜薈城 → 12 蓮塘口岸公交總站

 

 

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