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16/07/2024

57歲鄧兆尊拖「四奶」行街？女方斯文主動要求撓手！原來真相係咁！鄧兆尊：係返工福利

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　　鄧兆尊公認艷福無邊，有三位紅顏知己，Carmen、Cherry和陳陳妙慧（Nana）。不過14日網上瘋傳一張照片，相片中鄧兆尊與一名女子，一起撓手行街。從女方的外型，都近乎鄧兆尊喜好，有網民猜測他有第四段戀情。

 

 

　　網上不少群組，在昨晚都談論鄧兆尊這張照片，照片上他與一名身形略胖女子，二人皆穿上白色恤衫，二人的笑容同樣燦爛，有人出帖文寫道，「鄧兆尊又有新歡？」不少網民留言，「富貴黄金屋」、「肥婆好啊，冬暖夏涼啖啖肉」、「有錢應該有好多選擇？但選擇……係咪玩到無嘢好玩」、「佢鐘情呢類」、「眼光奇特」。

 

 

　　不過，有網民就覺得二人並非在拍拖，是他們正在拍攝途中。另外，亦有網民認得該女子是YouTuber阿霞，估計二人正在拍戲。

 

　　昨日，鄧兆尊跟貴花田和曾志豪在《田豪祖3寶Channel》直播時，曾志豪提起網上瘋傳的合照，然後貴花田直接問：「啲人留言好癲話有第四個。」鄭兆尊之前曾經形容三位紅顏知己是「水、電、煤」，他淡定拆解傳聞：「佢就係盛傳中嘅差餉？呢個係你哋一個YouTuber，好出名嘅，叫霞姐，香城一姐，上次我話去拍嘢，就係佢哋邀請我，同我拍咗個劇，跟住就係咁囉。」

 

 

　　鄧兆尊看過照片後，都忘記何時影，但估計這張相應該是劇照。他形容霞姐斯文又害羞，不過曾志豪立即指對方企圖轉移視線，而且質問指霞姐似鄧兆尊口中形容的喜歡類別，鄧兆尊笑言：「呢個有人認投咗，個導演已認頭咗，個導演已經長期做佢條仔。我唔介意，但個導演靚仔，佢叫趙羅尼。」

 

 

　　貴花田要代「水、電、煤」質問鄧兆尊，蹺手以外有沒有更親暱的動作，他稱：「係霞姐主動問我可唔可以蹺住手，我話拖住都得，你鍾意點都得，咁佢一嘢蹺咗過嚟。」再被追問工作拍戲乜都得，是否會隨意讓女仔入自己房？鄧兆尊亦謂：「我得架。」

 

 

　　現在流出照片，鄧兆尊亦沒有被三位紅顏知己懷疑，而且拍攝前不用刻意交代工作：「唔使備案，呢啲係返工福利，咁都要備案嘅咩？」雖然今次合作，卻流傳照片，惹來新歡照片疑雲，但鄧兆尊並不介意，大讚霞姐所屬的YouTube 頻道《香城映画》，拍攝十分認真：「我而家疏通緊啲渠道，我下次帶埋你（曾志豪）去拍，嗰度仲有好多靚女，片入面仲有好多唔同嘅靚女，播嗰陣你哋睇。」

 

 

 

轉載自: 晴報

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