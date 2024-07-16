吳若希否認做第三者令KOL翻舊帳！何兆鴻前度大爆當年陷三角戀自己才是正印？

吳若希（Jinny）和老公何兆鴻（Alex）結婚七年，間中都會耍花槍，吳若希公然數老公的不是。情趣有時玩下就得啖笑，但有時吳若希都會出真火發炮，尤其是被指是第三者，她就必定還擊。日前，她「公審」老公接送女同事，期間有網民留言暗示她是第三者，刺激到吳若希神經，多次Tag老公要求他澄清。事件越鬧越大，同時亦引發富貴KOL Sean Lam與老婆Toby Sin力數吳若希，Toby Sin重提當日其實才是正印，卻被屈是第三者。

多年前富貴KOL Sean Lam的老婆Toby Sin，曾爆出跟吳若希以及何兆鴻（Alex）曾陷入三角戀，當年吳若希跟何兆鴻曬甜蜜旅行照同時，Toby Sin在Instagram曬過何兆鴻送的禮物，兩個女仔差不多同步放閃，於是吳若希被指是介入何兆鴻和Toby感情的第三者。當時，何兆鴻在社交平台再出post (ｏ氹)吳若希，稱他只當Toby Sin係性工作者，挽回跟吳若希的感情。

Sean Lam和Toby Sin事隔多年再翻舊帳，在凌晨時份（15日）開直播，Sean Lam表示封咪前最後一單講的娛樂圈事件。事源他指吳若希的粉絲，不時抨擊Toby Sin才是吳若希和何兆鴻之間的第三者。Sean Lam講到明爆料，花生滿地。而Toby直言當日對方聯手出公告，對於自己被唱是性工作者而耿耿於懷，強調自己潔身自愛。

Sean Lam回帶當年事情，直指吳若希是第三者，因為當日她在香港收18支玫瑰，但其實當時，何兆鴻送99支玫瑰給Toby Sin，花朵數字足以證明Toby Sin才是正印之餘，還爆出當日何兆鴻為箍煲約Toby Sin共進晚餐：「toby情人節當晚喺佢（何兆鴻）屋企，何生同佢（Toby sin ）切牛扒，之後何生挽留佢。跟住toby走，佢（何兆鴻）仲要揸架二手車返Toby返屋企，你（吳若希）只係喺香港收18支玫瑰，你咪係小三囉。」Sean Lam還在直播上，播出吳若希在節目《姊妹淘》中，講及一段感情，提到收花一事，還驚覺自己原來是第三者。

Toby Sin同樣參與老公的直播，她表示當日吳若希和何兆鴻在社交平台一起聯合聲明，言語間指自己是性工作者，清白受損，她對此一直耿耿於懷，就算把事情講過亦沒有人理會，感覺心靈上被欺凌，她說：「呢個聲明之後，除咗收傳媒電話，仲有人打畀我話『你唔好再講咁多嘢，我警告你 』。當時我剛踏足社會做嘢，冇足夠應變能力，覺得好驚，冇人支持我，我唔知點做，仲將IG 變private，好想暱埋，唔係事實，我好X介意呢個聲明。」

之後，Toby Sin提到時間線的問題，主動提出自己並非是第三者，提到當日情人節自己應約，跟何兆鴻見面：「因為佢講到，話感受過，已同佢（吳若希）斬咗纜，我先應約去食飯。佢（何兆鴻）叫我大家畀多次機會大家，畀多次機會佢，內容講到用將來行先，而且佢仲咶會改啲壞習慣。當晚佢準備豐盛牛扒，好有誠意嘅，之後叫我留低過夜。當時我冇留低，到我差唔多走，佢攬住我，叫我留低，又話聽朝車我返工。但我唔覺得突然食飯送花就要留低，於是佢車我返屋企。當時我都冇拎走啲花，我覺得唔係嗰種感覺（拍拖感覺），所以冇留低過夜。」Toby Sin坦言喜歡自己男友管接送出入，不過何兆鴻拍拖時愛理不理，只顧自己打機，甚少見面。

Sean Lam隨後還大爆，Toby sin跟何兆鴻分手後，男方跟吳若希在一起時，仍然有偷偷約會自己老婆：「2月Toby已經send 訊息同你（何兆鴻）斬纜，人哋已經唔理你，你仲send 訊息，3、4、5月都有，三月仲send 信訊約睇戲。你食完邊條女就周圍唱，仲話Toby好冧你，你shot X咗？係你死纏爛打咋，搞到toby好驚你哋。」

Sean Lam還爆料指何兆鴻在澳門欠下好多人錢，還指對方經常去朋友開的賭場賭錢，不過並不是用現金，以「MARKER」信用借貸方式賭錢後不還錢：「你畀人告到上法庭，仲要上訴失敗，又唔講嘢又唔夠膽出聲，叫其他人幫你出聲。」Sean Lam在直播期間，公開一張文件，當中一單民事及勞動上訴案件，上訴其中一人為何兆鴻，但被裁定上訴理由不成立。