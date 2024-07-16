  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    Art Month ...
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
娛樂情報
FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍葉劉的地球儀易經看世界港是港非英倫歲月
關鍵字：立法會 美國大選 香港經濟發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 港聞娛樂 聚焦神州

16/07/2024

鄭秀文演唱會張敬軒做嘉賓！軒仔感恩初出道獲對方提攜：佢係我恩人

#娛樂 #晴報文章 #鄭秀文 #張敬軒 #港聞娛樂 #影視娛樂
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　天后鄭秀文（Sammi）前晚（14/7）在紅館舉行第三場「You & Mi 鄭秀文世界巡迴演唱會2023」（Rescheduled ），開騷前她在後台玩夾盲盒扭蛋，又跟自己新碟《SOUND OF MI》一比一人形紙板布置合照，非常風騷和興奮。而過億票房電影《九龍城寨之圍城》監製莊澄、邱禮濤導演、歌手鄭融、周勵淇、胡蓓蔚、胡定欣、黃智雯和DJ主持朱薰等捧場，入場前在後台打卡和抽盲盒，玩得好開心。

 

 

　　昨晚Sammi換上新裝，穿著Rick Owens 皮革晚裝配House of Malakai 金屬頸飾，與表演嘉賓張敬軒合唱。當她介紹軒仔出場時笑說：「我叫佢『阿仔』，但依家啲人叫佢『阿公』。」然後軒仔從升降台出場時，全場歡呼，合唱《笑忘書》後，軒仔輕吻Sammi手背，觀眾尖叫。

 

　　Sammi對軒仔說：「好多年前你做過我演唱會嘉賓。（係呀！）咁你嗰陣時叫做軒仔⋯⋯（依家都係㗎！）依家就叫做軒公，即係升咗呢，仲要係幾何級咁升添！」軒仔說：「 我唔知呢個名係邊度嚟？起碼要去到阿公嘅年紀先啦！」Sammi揚言之前兩場嘉賓都是比較新一代的歌手，軒仔細細聲說：「其實我讀緊書嗰陣都有睇《大頭綠衣鬥殭屍》⋯⋯依家我開騷，有時啲後輩嚟到，例如噚晚嗰個後輩歌手（林家謙），佢話九歲聽我首《酷愛》！今晚輪到我，山水有相逢。」全場爆笑。

 

 

　　軒仔說：「我要好多謝Sammi，佢係我恩人。其實唔多歌手會帶我呢啲新人出埠表演，但我好開心，當年我仲係新人嘅時候，Sammi帶我去到馬來西亞做佢演唱會嘅表演嘉賓，我好多謝佢！」Sammi說：「其實一代一代咁樣帶出嚟，你依家都係大人，要帶新人出嚟！」然後軒仔唱《隱形遊樂場》，觀眾聽出耳油。

 

　　昨晚Sammi特別感性，在演唱電影主題曲環節時，眼淚決堤。她唱出過去十次提名金像獎最佳女主角獎項的電影歌曲時，看見電影片段和全場觀眾大合唱，她感觸落淚。她說：「好多謝你哋替我高興，唔知係咪人老咗就容易感觸，頭先睇返一啲自己電影嘅歷程，嘩，原來我嘅青春、我嘅少艾、我畢生嘅努力都放咗喺工作裏面，一眨眼就已經過咗三十幾年。我今日開演唱會，見到依然有咁多人支持，一直陪伴我成長嘅你哋，我覺得好感觸和感動，令我覺得將我青春奉獻晒喺工作上面係好值得。好多謝由我蛋白質少女，嚟到今天已經係中年婦人，你哋都仲咁支持我。」然後Sammi唱《萬物有時》時淚如雨下，幾乎唱不下去，全場歌迷掌聲和歡呼聲打氣。

 

　　演唱會尾聲，Sammi換了新裝，以Vetements 牛仔大西裝、Vetements crop 白色小背心、R13 短牛仔褲，配搭Bvlgari 高級珠寶，唱出舊作《記認》，並走近觀眾席。期間她看到大銀幕的自己兩臂結實三頭肌時，不禁大叫：「嘩，OMG，好有型呀！」

 

轉載自: 晴報

夏日中暑高風險！即睇中暑迷思＋預防措施！► 立即了解

我要回應
更多娛樂情報文章

你可能感興趣

#娛樂 #晴報文章 #鄭秀文 #張敬軒 #港聞娛樂 #影視娛樂
更多世事政情文章

放大顯示
風水蔣知識
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
健康好人生
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

靈媒與通靈有什麼差別？靈靈法同你解構扶乩、標童、碟仙！

日圓再創新低，即上etnet睇邊間銀行唱Yen最抵

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎

高息定存 | 大新上調3個月定存息至最高4.1厘

16/07/2024 16:52

貨幣攻略

【FOCUS】大佬紛伸橄欖枝，侵侵「金主團」壯大

16/07/2024 13:40

大國博弈

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

etnet.com.hk