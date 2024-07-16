  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
吃喝玩樂
玩樂 What’s On
Foodie What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本師傅靈靈法
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 名店

16/07/2024

深水埗配水庫 | 深水埗一日遊玩樂、美食推介！免預約參觀主教山深水埗配水庫 / 周潤發捧場馳名厚切豬潤麵 / 勁Chill簡約木系Café

#香港玩樂 #週末好去處 #深水埗 #一日遊 #周末好去處 #本地遊 #打卡熱點 #好去處
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Sammy Leung

　　打卡必去的前深水埗配水庫將會有新開放安排，相信到時大家一定會想去打打卡，看看這個一級歷史建築。好，所以今次就來一次深水埗一日遊，深水埗其實都有值得一去的地方，即睇！

 

深水埗一日遊│1. 前深水埗配水庫：免預約主教山前深水埗配水庫

 

　　位於石硤尾主教山的前深水埗配水庫是戰前水務建築，在2021年被列為香港一級歷史建築。因為配水庫內的設計十分特別，地下圓拱結構、古羅馬拱門建築、多條麻石柱，所以吸引很多愛打卡的人前來拍照。而為了多一點市民可以了解這前深水埗配水庫的歷史背景、內部結構、文物保育，所以會有設預約參觀。不過，水務署在早前宣布，大家在2024年8月1日起無須預約便可進場參觀，而星期一至五（每月首個星期二為休館日）下午舉辦一節團體導賞團，而星期六及日下午則舉辦兩節個人導賞團。因為場地可容納人數上限為100人，水務署會按先到先得方式安排參觀人士入場。

 

 

前深水埗配水庫

開放時間：星期一至日（每月首個星期二為休館日）上午9時至中午12時、下午2時至5時，每日截止入場時間為上午11時半及下午4時半

地址：深水埗區石硤尾窩仔山頂

詳情按此

 

下一頁：睇50、60年代香港生活場景+初期美荷樓示範單位

 

夏日中暑高風險！即睇中暑迷思＋預防措施！► 立即了解

我要回應
更多玩樂 What’s On文章

你可能感興趣

#香港玩樂 #週末好去處 #深水埗 #一日遊 #周末好去處 #本地遊 #打卡熱點 #好去處
更多吃喝玩樂文章

放大顯示
師傅靈靈法
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
健康好人生
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

靈媒與通靈有什麼差別？靈靈法同你解構扶乩、標童、碟仙！

日圓再創新低，即上etnet睇邊間銀行唱Yen最抵

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎

高息定存 | 大新上調3個月定存息至最高4.1厘

16/07/2024 16:52

貨幣攻略

【FOCUS】大佬紛伸橄欖枝，侵侵「金主團」壯大

16/07/2024 13:40

大國博弈

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

etnet.com.hk