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16/07/2024

穿搭技巧 | 如何選擇眼鏡／太陽眼鏡？教你用個人色彩搭配適合款式！提升整體造型效果

#i Lumine #imn.jp #Classy #Zoff #Millerorte #Meganesuper #Jins
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    Tiff Chan

    Tiff Chan
    「日本認證色彩分析師x職場形象管理學導師」
    前購物狂醒悟人生，以自身經歷及美學知識推廣「Choose Well．Waste Less」理念，以個人色彩分析及針對性形象諮詢聞名。
    現活躍於各大國際品牌及機構培訓、色彩設計及營銷企劃中。
    熱愛遊歷及學習，樂於分享見聞裳事！

    Facebook：THEO the style
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    裳色．惜裳

    隔周二刊出

Photo: Classy, i Lumine, imn.jp, Jins, Millerorte, Meganesuper, Zoff

　　有看過有些人戴了眼鏡之後會有格格不入或眼鏡太突出的效果嗎？這除了是型狀及大小問題外，色彩及對比度也是影響很大的原因！

 

　　在日本以個人色彩去選擇眼鏡是很基本而認真的事，以二分類：黃調及藍調來區分眼鏡系列，主張配戴與個人自然特徵（即頭髮瞳孔和皮膚）顏色相配的眼鏡，這也是大家可以參考的方向！

 

 

　　如您未知道甚麼是個人色彩請參考：

 

https://www.etnet.com.hk/mobile/tc/lifestyle/officetips/workfashion/90345

https://www.etnet.com.hk/mobile/tc/lifestyle/officetips/workfashion/89046

 

　　大家也可以試試以個人色彩選擇眼鏡／太陽眼鏡，讓整體造型更好看！

 

黃調春季型

 

適合：明亮鮮豔、清晰及以黃色調為主的顏色

 

　　春季型非常適合陽光活力感，戴上鮮色鏡框也會很好看。

 

　　推薦杏色或淺啡色鏡框，太陽眼鏡鏡片則可選擇淺棕、淺綠等，透過明亮清晰的顏色，它與春天型的明亮色調會融為一體，讓整個臉看起來更輕盈。

 

避開：深色或黑色的鏡框比春季型人的頭髮和皮膚的色素不同，因而視覺上會顯得非常比l沉重。

 

 

黃調秋季型

 

適合：深色、柔和、以黃調為主的顏色

 

　　秋季型非常適合米色、卡其色、棕色等大地色鏡框。

 

　　推薦巧克力棕色、古銅色與玳瑁鏡框，太陽眼鏡適合配茶色鏡片，營造出秋季獨有的自然瑰麗氛圍。

 

避開：亮銀、公主粉紅、薰衣草紫、透明灰等會讓臉色呈現灰青色！

 

 

藍調夏季型

 

適合：明亮柔和的顏色，以藍調為主色及鏡框與鏡片色差較小的。

 

　　夏季型非常適合輕柔粉霧感，戴上加灰混濁色的鏡框也會很好看！

 

　　推薦灰色、霧面銀色及與面部對比較小的透明色鏡框也可。

 

避開：深色、黑色鏡框及鏡片顏色與個人自然特徵的反差太強烈，會讓墨鏡成為焦點削弱溫柔臉的印象。

 

 

藍調冬季型

 

適合：深色、明亮、清晰及以藍色調為主的顏色。

 

　　冬季型非常適合強烈的反差感，戴上粗框、存在感很強的眼鏡會讓臉部看起來更乾淨、更銳利！

 

　　適合的鏡框顏色有亮銀，黑色、酒紅色等任何亮面深色。鏡片以黑色為主，其次是銀色反光鏡片。

 

避開：強烈黃調及灰灰霧霧的渾濁鏡框，如奶茶色、卡其等大地色。

 

 

 

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