書展2024 | 香港書展7.17開鑼！影視文學主題5大亮點：睇金庸《書劍恩仇錄》、張愛玲《半生緣》改編作品！《九龍城寨》原作者現身分享！超多網上優惠券教你拎！幾點入場最抵？即睇書展購票詳情

一年一度的香港書展7月17正式開鑼！如果今年想入場的人士，記得入場前要做好功能，看清楚自己想買甚麼，有甚麼優惠和怎樣入場最抵！今日和大家看看今次書展5大重點！

書展2024│1.年度主題「影視文學」超多重量級作家分享創作歷程

第34屆香港書展將在2024年7月17至23日，連同香港運動消閒博覽及零食世界在香港會議展覽中心舉行，三項文化消閒盛事共吸引760家展商參與。今年書展年度主題為「影視文學」，以「從香港閲讀世界：漫遊光影文字間」點題，所以會重點推介影視相關文學作品及書籍，包括文學改編影視作品、戲劇劇本、電影文化及影評作品等，讓大家可以從不同方面看到影視文學作品。香港書展當然有講座，今次會有「年度主題」、「名作家」、「英語及國際閲讀」、「世界視窗」、「兒童及青年閱讀」、「本地文化歷史」、「寫意生活」和「心靈勵志」，邀請到很多重量級華文作家及世界各地著名作家親臨分享創作歷程，好像是蘇童、金宇澄、班宇、沈西城、葛亮、林超英等，想知名作家講座系列及相關活動，可以按此了解更多。

書展2024│2.文藝廊展出經典改編影視作品

香港書展備受矚目的「文藝廊」今年會有三大展區，包括「年度主題推介作家」、「焦點導演」及「經典改編影視作品」，一齊看看這三大展區的內容：

• 年度主題推介作家：以「影視文學」為題，重點介紹多位作家，包括李敏、杜國威、陳韻文、黃綺琳、蔣曉薇及羅卡，展示與他們創作相關的展品及舉辦多場講座

• 焦點導演：介紹王家衛、何爵天、卓亦謙、徐克、許鞍華及關錦鵬多位導演

• 經典改編影視作品：展出亦舒《流金歲月》、李碧華《胭脂扣》、金庸《書劍恩仇錄》、倪匡《原振俠與衛斯理》及張愛玲《半生緣》的經典改編作品

下一頁：更多重點