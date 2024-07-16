  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    消委會報告
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
FOCUS
政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍葉劉的地球儀易經看世界娛樂情報港是港非英倫歲月
關鍵字：立法會 美國大選 香港經濟發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 港聞娛樂 聚焦神州

16/07/2024

【FOCUS】大佬紛伸橄欖枝，侵侵「金主團」壯大

#金主團 #大難不死 #特朗普 #華爾街 #政治捐款 #矽谷 #FOCUS #專欄 #美國大選 #拜登 #大國博弈
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　大難不死，必有後福？對周六（13日）跟死神擦「耳」而過的特朗普而言，「後福」似乎正接踵而來——曾自稱「Never Trumper」的俄州參議員萬斯(JD Vance)出任其競選副手；聯邦法官駁回針對他的機密文件訴訟案；最重要的是，億萬富翁馬斯克計劃從本月起每月向共和黨挺特陣營投入4500萬美元，令侵侵的選舉工程「金主團」陣營愈見聲勢壯大。

 

萬斯、馬斯克齊轉軚

 

　　2020年總花費高達140億美元的美國總統大選，今年勢再刷新「燒錢」紀錄，皆因一邊是「非贏不可」的特朗普，另一邊是「盡地一煲」的拜登。

 

　　周一（15日）借旗下社交平台Truth Social宣布確定萬斯為副總統參選人後數小時，右耳裹著紗布的特朗普跟萬斯共同亮相共和黨全國代表大會現場。萬斯曾指摘特朗普為「白癡」、「潛在的美國希特勒」，2016年聲稱「絕不投票給他」，但世易時移成為競選拍檔後，最新被拜登封為特朗普的「克隆人」。

 

【FOCUS】大佬紛伸橄欖枝，侵侵「金主團」壯大

馬斯克據報計劃向剛成立的支持特朗普的超級政治行動委員會America PAC，每月投入4500萬美元。


　　跟萬斯一樣立場轉軚的，還有3月聲稱「不會向任何一位美國總統候選人捐款」的特斯拉執行長馬斯克，他據報計劃向剛成立的支持特朗普的超級政治行動委員會America PAC，每月投入4500萬美元。就在上月，該委員會收到最大一筆捐款，是來自銀行世家梅隆(Tim Mellon)的5000萬美元。

 

昔日不和，今朝示好

 

　　對氣候變化和電動車不甚上心的特朗普，贏得馬斯克的正式背書和銀彈支持，或暗示馬斯克押注特朗普取消電動車聯邦稅收抵免和對華關稅，將利好特斯拉在美業務。更早回心轉意的則是私募巨頭黑石執行長蘇世民，他2022年底曾指「共和黨需要新領袖」，但5月就表示支持特朗普重返白宮，原因是基於對反猶太、拜登經濟/外交政策的擔心。

 

【FOCUS】大佬紛伸橄欖枝，侵侵「金主團」壯大

蘇世民2022年底曾指「共和黨需要新領袖」，但5月就表示支持特朗普重返白宮。


　　跟特朗普關係緩和的，還有在共和黨初選時先後支持德桑蒂斯、黑利的對沖基金Citadel創始人格里芬(Ken Griffin)，以及初選時同樣支持黑利，並稱自己「可以在選舉中擊敗特朗普」的摩通執行長戴蒙(Jamie Dimon)。跟特朗普長期不和的亞馬遜創始人貝佐斯(Jeff Bezos)亦伸出橄欖枝，在槍擊事件後讚揚特朗普「表現出優雅和勇氣」。

 

矽谷政治情緒亦轉向

 

　　鑑於特朗普（包括萬斯）力撐加密貨幣，加密貨幣公司Gemini的創始人、億萬富翁Winklevoss兄弟，以及加密貨幣交易所Kraken聯合創始人Jesse Powell，早前各向特朗普捐款100萬美元。

 

　　此外，誓言放寬對石油和天然氣開採限制的特朗普，據報5月在海湖莊園的籌款晚宴上，向石油巨頭們提出10億美元的捐款要求，而晚宴牽頭人正正是頁岩油鑽探巨頭Continental Resources（大陸資源）的創始人哈姆(Harold Hamm)。

 

【FOCUS】大佬紛伸橄欖枝，侵侵「金主團」壯大

頁岩油鑽探巨頭Continental Resources的創始人哈姆，是特朗普的忠粉之一。


　　跟特朗普的金主團日漸壯大相反，曾經是民主黨巨額捐款者的矽谷創投人赫爾伯格(Jacob Helberg)，5月宣布不再支持拜登，恐代表了矽谷對民主黨倡導反壟斷、監管人工智能等的厭惡而產生政治情緒的轉向。

 

　　眼見「狂人」勝出的概率大增，從華爾街到矽谷的巨頭紛紛向其示好，沒有不變的立場，唯有逐利的生意，到底是眼光長遠還是權宜之技？

《說說心理話》【親子溝通】怪獸家長原來都有呢啲通病！相處有一件事切忌？► 即睇

我要回應
更多FOCUS文章

你可能感興趣

#金主團 #大難不死 #特朗普 #華爾街 #政治捐款 #矽谷 #FOCUS #專欄 #美國大選 #拜登 #大國博弈
更多世事政情文章

放大顯示
師傅靈靈法
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
健康好人生
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

靈媒與通靈有什麼差別？靈靈法同你解構扶乩、標童、碟仙！

日圓再創新低，即上etnet睇邊間銀行唱Yen最抵

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎

【FOCUS】大佬紛伸橄欖枝，侵侵「金主團」壯大

16/07/2024 13:40

大國博弈

高息定存 | 中銀推分層利率3個月3.5厘，恒生再推4厘

15/07/2024 17:13

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

etnet.com.hk