  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    理財秘笈
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
職場
小薯茶水間
職場英語教室玄來更精彩行政人員有種生活風水蔣知識我做Marketing銷售達人飛凡年輕夢職場女王裳色．惜裳英倫出走日記
關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

16/07/2024

DSE 2024 | 16位明星公開試成績揭秘！娛樂圈學霸狀元有哪些？鄧卓殷文憑試33分！Edan@MIRROR、Ivy So@COLLAR、黃秋生、謝安琪幾多分？

#Pantry熱話 #DSE #DSE 2024 #DSE成績
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Sammy Leung

　　DSE中學文憑試明日（17日）放榜，而娛樂圈今年最受關注的一定是今年應屆DSE考生鍾柔美（Yumi）。今次和大家一齊看看娛樂圈藝人的歷年公開試成績！

 

　　DSE中學文憑試放榜在即，娛樂圈今年最受關注的一定是身為今年應屆DSE考生的「聲夢小花」Yumi。事關Yumi就讀直資英中基督教中國佈道會聖道迦南書院，成績優秀，更考獲全班第一名，希望她明日會有好消息！

 

 

　　今次和大家一齊看看娛樂圈藝人的歷年公開試成績！

 

明星公開試成績│1. COLLAR成員 Ivy So DSE 21 分

 

 

明星公開試成績│2. COLLAR成員王家晴 （Candy）DSE 24分

 

 

明星公開試成績│3. 黃明德 DSE 18分

 

 

明星公開試成績│4. 何依婷 27分

 

 

明星公開試成績│5. 陳曉華 DSE 27分

 

圖片來源：IG@herachann

 

下一頁：更多明星公開試成績

 

【你點睇】9歲泳手一度被拒參賽，議員指泳總執委會長兼任上訴委會長欠公正► 立即投票

我要回應
更多小薯茶水間文章

你可能感興趣

#Pantry熱話 #DSE #DSE 2024 #DSE成績
更多職場文章

放大顯示
風水蔣知識
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
健康好人生
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

靈媒與通靈有什麼差別？靈靈法同你解構扶乩、標童、碟仙！

日圓再創新低，即上etnet睇邊間銀行唱Yen最抵

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎

高息定存 | 大新上調3個月定存息至最高4.1厘

16/07/2024 16:52

貨幣攻略

【FOCUS】大佬紛伸橄欖枝，侵侵「金主團」壯大

16/07/2024 13:40

大國博弈

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

etnet.com.hk