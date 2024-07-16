躺平已Out！內地興起青年養老院！月租$1,500人民幣過鄉郊生活！入住需符合2大條件！大流行同低慾望社會有關？

繼「躺平」、「淡學」文化之後，內地近年又興起「青年養老院」，讓青年人暫時放下生活工作上的煩惱，以便宜租金短住一段時間，形式有如青年旅舍，不過更著重身心放鬆，住在郊區享受減壓生活。青年養老院一詞，單計小紅書的瀏覽量已超過 500 萬，成為熱話。

（圖片來源︰一條影片截圖）

內地媒體《一條》早前走訪一間位於雲南古村的「青年養老院」，主理人早在 2022 年 10 月選在依山傍水的學生宿舍改造成民宿，佔地約 700 平方米，設有 12 間房、天台露台及公共廚房，若是淡季入住，每月房租只需約 1,500 人民幣，也提供義工換宿計劃。

（圖片來源︰一條影片截圖）

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有別於青旅和酒店，「青年養老院」不只是經濟旅舍，更會為住客安排不同社交、戶外活動，如打八段錦、冥想、耕作、電影會、音樂會等，讓一直在城巿打拼的年輕人學習放慢節奏，回歸簡樸而快樂的生活。目前的住客主要為 90 後，主理人解釋有些自由工作者為增加社交機會而來；也不缺一些工作或生活上遇到瓶頸的青年人，這裏就如一個療癒心靈的地方，「讓人好好休息，再重新出發。」

（圖片來源︰一條影片截圖）

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主理人認為，青年養老院反映當下年輕人的一種精神訴求。面對工作結婚買房子生小孩等問題，80、90 後都進入了低慾望時期，希望青年養老院可以讓他們好好休息整頓，之後身心充電後再回到城市打拼。