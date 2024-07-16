香港建築成本全球之冠！如何減碳排又可應對成本上漲？建造業都要數碼轉型！善用數碼分身有利加強競爭力

政府統計處數據顯示，本港建造業的行業增加價值在2022年上升6.3%至1,218億元，對GDP的貢獻有4.3%，但近年卻一直面對生產力下降以及成本上漲的難題。

建築成本高昂的問題，更削弱行業的競爭力。根據顧問公司麥肯錫的評估，即使各地的工資相近，香港的建築成本每平方米達36元，較美國三藩市（33元）貴，更遠高於新加坡（22元）和上海（19元），堪稱全球之冠。再加上，建築的整個生命周期佔全球每年碳排放量的42%。業界既要減排，又需應對成本上漲問題，不得不加快數碼轉型的步伐，積極使用數碼科技。

近年數碼分身（digital twin）成為本地建造業先行者的利器，不但可以監控甚至預測建築地盤的進程，管理人員還可以使用栩栩如生的數碼分身模型偵察進度。若配合地理資訊系統（GIS）儀表板實時顯示的傳感器數據，並結合多重資訊，例如無人機圖像，更有助相關人員及時作出回應。而最近興起的「組裝合成」建築法（MiC），規劃人員不單可使用這些軟件監督安裝次序和實況，還能做到即時交付（just-in-time），令建造過程無縫推進。

而且，建築業人員創建數碼分身的同時，也可以結合先進的GIS技術與建築資訊模型（BIM）軟件。GIS 強於提供宏觀和建築工程外在環境的資訊， BIM 則提供工程內的詳細數據，兩者相輔相成，可令整個工程從材料運輸路線、環境影響到天氣變化模式都能一一照顧周全，讓管理人員有效地規劃，減少浪費和工傷，因而降低成本並促進減排。

例如預計於2025年落成的西九文化區演藝綜合劇場，擁有可容納1,450個座位的演藝劇場，建築商金門建築開發了原創的Gtwin方案，運用三維（3D）數碼分身模型，提升工地安全和營運管理。該公司除了建構3D數碼模型外，亦製作模擬建造過程的4D模型，以優化和完善施工方法；並利用航拍攝影測量、激光掃描及3D照片獲取施工數據，確保工程按設計進行，完美示範建築項目的數碼轉型。

這個建築項目巧妙地應用先進的數碼科技，無怪乎去年成為Esri年度「地理資訊系統應用特別成就獎」（Special Achievement in GIS Award，簡稱SAG獎）的本港唯一得獎者。

事實上，面對世界各種挑戰，各行各業必須與時並進，才能迎難而上。特別是近年極端天氣的頻繁發生，影響全球經濟，本地建造業的數碼轉型更是刻不容緩。因此，我們在未來新發展區建設前，必須要審慎地把環境因素放在關鍵位置，如北部都會區地處低窪，潛藏嚴重水浸的威脋，就要考慮發展與環保平衡的重要性，若能善用數據與科技，便能有助尋找足以緩減甚至抵消不同災害的建築方案。