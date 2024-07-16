中高齡就業津貼 | 再就業津貼可登記！40歲以上工作1年可獲最多2萬元！即睇詳情+申請資格+登記方法

為鼓勵中高齡人士重投工作，勞工處在7月15日推出再就業津貼試行計畫，且由即日起接受申請，合資格人士在計畫推行期間最高可獲2萬元津貼！即了解申請資格及登記方法！

再就業津貼試行計畫希望鼓勵40歲或以上人士重投就業市場，申請者在連續完成6個月全職工作後可獲最高1萬元再就業津貼，連續完成12個月全職工作後可再獲最高1萬元津貼，即每名合資格人士可獲合共最高2萬元；兼職工作則可獲得半額津貼。

（圖片來源:勞工處網站）

申請資格：

● 年滿40歲以上

● 可在香港合法受雇

● 參加計畫前香港連續3個月或以上沒有從事任何獲酬工作（包括受薪工作、自僱工作及經營業務）

● 合資格登記者可以在勞工處計劃網頁登記，或將申請表填妥後親身交回或郵寄至服務機構的服務點或勞工處就業中心。

申請流程：

1. 在計劃網頁登記、由勞工處委聘的服務機構協助登記或遞交紙本登記表格

2. 經不同途徑尋找工作，包括由服務機構配對職位

3. 入職後1個月內經服務機構申報成功就業

4. 連續完成6個月工作後，2個月內經服務機構遞交第一期《再就業津貼申請表格》

5. 連續完成12個月工作後，2個月內經服務機構遞交第二期《再就業津貼申請表格》

申請就業時需要遞交申報就業表格及工作證明，例如僱傭合約、工資紀錄、出勤紀錄或員工證件等，更多詳情可到勞工處計畫網頁瞭解。