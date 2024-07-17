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17/07/2024

GLOBAL Wednesday｜羅素2000連升5日 是危或機？｜分析大摩、美國銀行Q2業績

#王榮昆 #華夏證券 #美股 #hot talk 1點鐘 #美國銀行 #大摩 #美國債息 #債息倒掛 #銀行股 #業績
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嘉賓：華夏證券行政總裁　王榮昆

 

　　隔晚美股三大指數全線向上，道指及標指齊齊創新高，反映小型股份表現的羅素2000指數連升五日，主要受減息預期升溫所帶動？投資者有多需要擔心美股回調風險？美國債息倒掛已持續兩年，惟近日2年期及30年期債息曲線已無倒掛，反映長短孳息率曲線快將正常化？對經濟及股市有何啟示？國際金價升破2480美元，創歷史新高，下半年金價仍有上升空間？銀行股業績期已踏入尾聲，行業面臨淨利息收入收窄以及撥備增加的情況，如何判斷其前景？

 

 

影片網址：https://youtube.com/live/-jwRnUAQk7k

 

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