etnet賞意大利葡萄汽酒乙支 (名額40個)

「南海一號」已於7 月 8 日再度啟航展開嶄新美食之旅，並以新面貌為您呈獻經典及全新菜式，為歡迎客人重臨，凡4 位或以上客人惠顧晚市主餐牌，即可獲贈「龍蝦鮑魚煲」乙客 (價值$880+10%)，優惠至 2024 年 8 月 31 日。



「南海一號」經悉心裝潢後，進一步展現多個標誌性的航海元素。主餐區的落地玻璃設計更成功將維多利亞海港的迷人景色盡收眼簾。在270度海景襯托下，品嚐精致美食更加賞心樂事 。



「南海一號」為慶祝重新開幕，特別為etnet會員送上價值HK$630意大利 PRO CHIC Spumante Bianco Brut 葡萄汽酒乙支 (只限堂食)





南海一號

香港尖沙嘴彌敦道63號iSQUARE國際廣場30樓

電話： 2487 3688 / Whatsapp: 6903 9586

訂座: https://bit.ly/3LrzKds

Facebook: https://www.facebook.com/Nanhai.no1

IG: https://www.instagram.com/nanhai.no1/



遊戲方法：

1. 讚好 etnet 及 南海一號 Nanhai No.1 Facebook專頁

2. 於Facebook 讚好活動帖子

3. 於表格內回答問題：http://projects.etnet.com.hk/form/index.php?id=895



問題: 講一個你最想去「南海一號」原因?



(講得最好嘅40位朋友可以獲得「南海一號」送出意大利 PRO CHIC Spumante Bianco Brut 葡萄汽酒乙支)



獎品：

*意大利 PRO CHIC Spumante Bianco Brut 葡萄汽酒乙支 (總值HK$630) (名額40個）

*只限堂食



遊戲截止日期：2024年7月23日 (截至晚上11:59)



#南海一號

#etnetpromo

#玩樂著數

#美食天堂