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17/07/2024

陳凱詠JACE拍紀錄片告別前公司551天！公開最脆弱一面、在鏡頭前崩潰痛哭

#晴報文章 #歌手 #娛樂 #陳凱詠 #影視娛樂
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Text: 娛樂組

　　本地獨立歌手JACE陳凱詠日前於YouTube平台推出了自身紀錄片《練有所成 The Ultimate Move》，記錄了她由告別前唱片公司到首張創作EP《HATCHING》面世的551日歷程。這部紀錄片更首次公開了JACE崩潰痛哭的畫面，究竟在這段時間，JACE經歷了甚麼？如何從谷底爬出？又有甚麼秘密從未公開過？

 

　　紀錄片中，JACE首次毫無保留地展現了自己最脆弱的一面。她坦言：「前一陣子，我發現自己不自覺地經常皺著眉頭，樣子往往望得很低。」更令人心疼的是，JACE透露自己曾在浴室鏡前崩潰痛哭：「記得有一次，我好像是沖涼之前，望著廁所那塊鏡，不期然就哭了，當時不知該如何是好，很辛苦。」

 

 

　　在製作獨立EP的過程中，JACE還經歷了一段鮮為人知的挫折。她曾與樂隊Dusty Bottle合作，本意是想一起玩音樂，卻因為理念不合而導致成員互相爆發激烈爭吵。JACE坦言，這次經歷讓她意識到自己作為領導者的不足：「我會生自己的氣，因為作為一個領導者，我沒有安排得很好。」

 

 

　　而紀錄片中最觸動人心的片段，莫過於JACE與好友Kiri T的對話。正值二人同時經歷人生分叉口，JACE與Kiri T淚眼相對，道出成長心聲。JACE說：「你是值得擁有你所有成就的，而且只會是越來越好。」面對好友的鼓勵，Kiri T卻哭著表示：「你也是。」這段真摯的對話，不僅展現了兩位音樂人深厚的友誼，也看到JACE成長過程中的磨練。

 

　　在自我療癒的過程中，JACE得到了不少朋友的幫助，包括Yan Ting周殷廷、鍾說、Zeno顧定軒、Zelos黃凱逸、黃定謙、hirsk等。她在片中感動地說：「他們給我的力量很溫暖，告訴我我是受保護、受照顧的。既然如此，我就把自己這些最赤裸的東西拿出來，做吧！」

 

　　此紀錄片毫無保留地呈現了整個JACE成長醞釀的過程，包括過去的感受、「復出」宣傳照拍攝、錄音、出碟、排舞直到參演音樂會，每一個畫面都彌足珍貴。《練有所成 The Ultimate Move》紀錄片已於7月15日下午6時在YouTube上架，觀迎收看。

 

　　JACE陳凱詠 《練有所成 The Ultimate Move》紀錄片：

 

 

轉載自: 晴報

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