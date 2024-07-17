特朗普倘當選，美股繼續升？

姊妺們，這個星期最矚目的國際新聞，肯定是特朗普遭遇槍擊，但又大難不死的一幕了。

特朗普耳朵擦傷，面頰帶血，但仍然站起來，並握拳高呼戰鬥、戰鬥、戰鬥(Fight)的鏡頭，可能已經感動了千千萬萬的美國選民，令他在今年11月的大選中，勝算愈來愈高。

我身邊有很多姊妹對於特朗普捲土重來，甚至有機會第二度入主白宮，都感不是味兒，甚至覺得是一個夢魘，Sandy就是其中一位。

4年前當特朗普競選連任，與拜登角逐總統寶座時，Sandy已經求神拜佛想拜登贏，結果如她所願，特朗普以些微差距落敗。

誰不知，這位充滿爭議兼官司纏身的前總統，4年後再次參選，企圖創造歷史，兩度入主白宮。而經過前幾日的槍擊事件之後，他再度入主白宮的機會更高唱入雲。

昨日我與Sandy食晏時，她就感到很擔憂。原來，她擔心未來的中美關係，以至股票市場的震盪。

「如果讓特朗普這類唯恐天下不亂的人再做總統，這個世界不知要亂到甚麼時候了。」Sandy顯得頗擔憂。

「唉，天要下雨，娘要嫁人，我們似乎都無法阻止。但從另一個角看，假如特朗普再度入主白宮，又未必是壞事，至少大家都有心理準備嘛！」

「但投資市場又如何？美股會否無運行？」

「嗯，妳錯了，特朗普再做總統，美股可能繼續升呢！」

在特朗普4年任期內，有3年美股都上升。(iStock)

「是嗎？我沒有印象了。特朗普做總統那幾年，美股的表現如何？」

「其實，特朗普由2017年初正式上任後，美股是升多跌少的，當年道指升了兩成半，納指更升了兩成八呢！」

「往後又如何？」

「接著一年（2018年）就下跌了，但跌幅輕微，道指只跌5.6%，納指更只跌3.9%。但往後兩年，即2019和2020年，美股兩個指數都上升，而且升幅顯著，包括2019年的道指升了兩成二，納指升了三成半；2020年時道指升了7.2%，而納指則勁升四成四！」

「啊，2020年是疫情的一年，但當年的科技股就大升特升？」

「正是呢！但有趣的是，拜登做總統這4年，美股的走勢和特朗普那4年其實是頗接近的，都是在他們的第二年任期，指數才下跌，其餘3年都上升。」

「2024年還有半年呢，未必可以蓋棺定論吧？」

「是的，但看形勢，上升的機會很大，你看這兩天道指和納指的走勢便可以預計了。拜登上任第一年，即2021年，道指升了近兩成，而納指更升兩成一；2022年的納指大幅回吐三成三，道指則跌8.8%；但去年，即2023年，道指回升一成四，納指更大幅反彈四成三！今年上半年，道指升2.6%，納指則升一成一呢！」

「美股投資者可能會喜歡特朗普當總統，但港股的投資者就未必了，因為特朗普很多政策都是衝著中國而來的！」（待續）