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17/07/2024

雪糕特集 | 今年注目雪糕店：最新復古店睇Gelato製作 / 澳門過江龍芫荽雪糕 / 超人氣香港製造特濃抹茶手工雪糕！同場加映Häagen-Dazs、DALLOYAU、Venchi期間限定新口味

#美食特集 #榴槤 #香港美食 #親民美味 #雪糕 #Haagen-Dazs #DALLOYAU #Venchi
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Text: Sammy Leung

　　夏日炎炎，走在街上熱辣辣，如果可以吃到冰涼的雪糕，一定非常透心涼。今次會介紹今年注目新店，這幾間都是必試店。同場加映仲會有今年必食注目雪糕！

 

雪糕2024│1. DIGREEN：澳門過江龍芫荽控愛爆芫荽雪糕

 

　　來自澳門雪糕品牌「DIGREEN」，你試過了嗎？近月，旺角開設了「DIGREEN」的第一間香港店，這澳門雪糕品牌主打天然健康無添加的雪糕，在雪糕中不會加入增味劑或雪糕穩定劑等化學物質，很適合追求天然的人們！而這間店的口味都非常特別，有芫荽控愛爆的芫荽雪糕、甜酸可口的維他檸檬茶雪糕、香濃不膩的北海道函館 3.7 牛乳雪糕及濃郁順滑的法國藍莓芝士雪糕等等。另外，值得一提的是「DIGREEN」所使用的雪糕筒，因為這個雪糕筒內有乾坤，是特製的竹炭雪糕筒，香脆非常！

 

 

 

DIGREEN

地址：香港九龍旺角花園街7號 地下7C及7D舖

詳情按此

 

下一頁：荷李活道復古意大利雪糕店

 

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