【FOCUS】奢侈品遇冷，「摳門學」興起

繼一眾二線奢侈品牌在中國市場半價求存後，再傳哀嚎的是瑞士名錶，歷峰及斯沃琪兩大製錶巨頭在華銷售大跌約三成，就連以性價比著稱的優衣庫，亦慨嘆中國消費者要求愈趨嚴格。生意難做，固然有樓市負財富效應、金融業響應共同富裕等因素，但更宏觀看，是千禧年以來的財富高速增長不再，而社會文化亦從高調炫富轉為精打細算。

開雲、歷峰、斯沃琪折戟

從在廣東道排隊朝聖、埋單，到在天貓淘五折平貨，曾經讓中產一族趨之若鶩的Burberry、Versace、Balenciaga、Gucci等，在中國銷售遇冷，已拖累奢侈品巨頭集團Kering、Capri股價年初至今累挫逾兩成。最新閃現紅燈的，是同樣大名鼎鼎的卡地亞母公司歷峰集團，以及歐米茄母公司斯沃琪集團。

曾經讓中產一族趨之若鶩的Burberry、Versace、Balenciaga、Gucci等，在中國銷售遇冷。(AP)



周二（16日）公布的最新數據顯示，歷峰二季度大中華區（內地及港澳）銷量下跌27%，斯沃琪集團上半年中國銷量大挫30%，雙雙顯示當地消費者信心低迷。即使是平價如優衣庫，母公司迅銷截至5月底的3個月淨利按年飆升37%，但內地、港台市場收入以當地貨幣計卻下降。

平均財富增長率大幅放緩

除了頭部頂級品牌不動如山，二線奢侈品、平民品牌全線遇冷，折射消費者對價格更加敏感，背後或是面對房地產持續低迷、就業形勢嚴峻、金融業降薪/返還獎金潮等逆風的自保。若將時間線拉長，邏輯或更清晰。瑞銀近日發布的「2024全球財富報告」就顯示，自2010年至今，中國平均財富增長複合年增率，從2000年至2010年的19%，大幅放緩至8%。

瑞銀報告顯示，自2010年至今，中國平均財富增長複合年增率，從2000年至2010年的19%，大幅放緩至8%。



即使報告顯示，內地的百萬（美元）富翁數仍以601萬僅次美國的2195萬人，位居全球第二，但就預計未來5年內地百萬富翁人數僅將增長8%，遠落後於日本（28%）、印度（22%）、美國（16%）等。

待三中果斷措施提振信心

富人因經濟不確定性上升，對炫富愈來愈謹慎，諮詢公司貝恩將此稱為「奢侈品恥辱(Luxury Shame)」心態。此外，擁抱「多巴胺經濟（借購物帶來即時滿足）」的Z世代，愈來愈多轉化為報復性儲蓄、特種兵旅遊，更甚者，年輕人並衍生出「摳門經濟學」，包括吃飯必須團購，外賣必領紅包，購物、旅行一定要「薅羊毛」等，都旨在減少不必要的支出。

由此，中國二季度零售增速續跑輸GDP，消費全球佔比（約13%）亦遠不及製造業全球佔比（約31%），全球供需如何平衡，一邊繫於國際貿易衝突升級，一邊繫於內地消費者重拾動物精神，且看三中全會有何果斷措施提振信心。