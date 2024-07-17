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17/07/2024

從法國到美國的左右難題

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  • 張翠容

    張翠容

    張翠容，資深新聞工作者，亦是著名的女戰地記者，專注國際新聞採訪及評論；曾服務於中西媒體，隻身跑遍中東地區、歐亞及拉丁美洲等地。著作計有《行過烽火大地》、《中東現場》、《拉丁美洲真相之路》、《地中海的春天》和《歐亞現場》等 ；分別獲人權新聞獎及多個好書獎。

    容我世說

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　　法國剛在7月7日經歷了一次戲劇性的國民議會選舉，左翼陣營為了阻擋氣勢如虹的極右翼「國民聯盟」在議會奪得大多數議席上台執政，竟然在第二輪投票前4天內，暫且放下分歧，組成大聯盟「新人民陣線」，結果贏得177席，雖未過總議席半數，但仍成為第一大黨，國民聯盟屈居第三。大批反右選民上街慶祝，認為法蘭西選民挽救了國家的立國精神，免於陷入極右的威權主義。

 

　　現任總統馬克龍可說是最大輸家。他在兩年前競選連任時，曾向選民揚言「面對鬆散的左派政黨們，我作為中間派，是你們不讓極右派當政的最佳選擇」，並表示自己會努力讓親俄、反歐盟、反移民、敵視環保和性別平等政策的極右派在法國消失，怎知不到兩年，由勒龐家族領導的國民聯盟在歐洲議會橫掃大量選票，把馬克龍的「歐洲復興黨」大大比下去，嚇得馬克龍解散議會提早選舉，來一次政治豪賭，最後還是未能讓復興黨收復失地。

 

勒龐的國民聯盟在議會選舉雖屈居第三，惟在議席上大有進帳；馬克龍則成為選戰最大輸家。(AP)

 

　　可是，由溫和到極左多個左翼派系包括共產黨和「法國不屈」所組成的大聯盟，只是個為了選舉而作出的權宜之計，選後選民對左翼中的極左又感到恐懼，而新人民陣線內更是爭拗不斷，未能選出總理，也難組成聯合政府。勒龐竊笑，國民聯盟在議會雖屈居第三，不過與上屆選舉相比較，今次在議席上則大有進帳，加上歐洲議會的勝利，他們奪權指日可待。這個鼎足而立的議會，令到法國以不穩定政局來迎接7月底的奥運。

 

　　當法國政治尤如過山車讓人驚嚇之際，美國政壇一樣出現戲劇化發展。民主黨就年老兼有失智跡象的拜登應否退選而出現內鬨，共和黨的特朗普此時竟經歷了震驚全球的一次暗殺，大難不死還令他有機會為自己塑造英雄形象，大幅提升了他的選情氣勢。

 

特朗普在造勢大會遇刺，大大提升了他的勝算。(AP)

 

　　特朗普在美國自由派眼中，一樣被視為極右的法西斯主義者，他高舉民族主義旗幟，以配合他的標誌性口號「讓美國偉大」，把一切問題歸咎於移民、對外開放貿易和福利，主張實行限制移民、貿易保護和孤立主義，以及反福利改革等政策。事實上，特朗普主義和勒龐主義沒有顯著分別，都是崇尚威權和白人至上。

 

　　有趣的是，特朗普剛在共和黨大會中宣布他的副總統拍檔人選為萬斯(J. D. Vance)，只有39歲的萬斯在2022年才踏上從政之路，在財經金主力挺下成為俄亥俄州參議員。他正來自特朗普所要爭取的中西部鐵鏽地區白人勞動階層，他因撰寫其回憶錄《絕望者之歌：一個美國白人家族的悲劇與重生》而成名，此書出版之時，正值特朗普2016年首次角逐總統如火如荼。

 

　　本來萬斯對特朗普有極其尖酸的批評，後來他因自身努力成為耶魯法律畢業生再投身財經界，一個大翻身被捧上政壇，更成為「新右翼」民選代表，自此他對特朗普的態度有180度轉變。特朗普也樂意囊括他入自己團隊，看上他和鐵鏽地區關係密切，又是出身自白人草根家庭，而特朗普一直推動的白人至上主義極右政策，正是利用了鐵鏽地區白人勞工備受忽略的怨氣，一時間令他們成為主角，紛紛投向特朗普。

  　　

特朗普選擇萬斯為競選拍檔，有助推動其白人至上主義極右政策。(AP)

 

　　鐵鏽地區曾是美國製造業和重工業重鎮，但由於美國自列根上台後實行金融資本主義，向全球推行新自由政策，使得美國製造業和重工業退潮，而鐵鏽區又一直以單一壟斷式工業產業文化為主，自給自足，形成環境封閉，居民教育程度低和所靠的低技術，無法適應時代的變遷，去工業化後令他們生長的城市和人一樣生了鏽，在邊緣掙扎求生存。

 

　　特朗普這個資本家不是站在勞動階層一邊，要活化這些衰敗的前工業城市，為工人提供工作，而是利用以白人為主的鐵鏽紐帶居民情緒，販賣他的種族主義、反移民、反自由貿易等一系列極右政策。2020年特朗普輸掉大選，就是這群鐵鏽區支持者為他衝擊國會，成為新法西斯暴力主義者，這包括臭名遠播的「驕傲男孩」。

 

　　今次萬斯被捧上為特朗普副手，就是要成為特朗普接班人，延續特朗普主義，即極右政策。美國選民能如法國選民，有見識和勇氣阻止極右勢力上台執政嗎？可悲的是，美國不像法國有多黨陣營互相競爭，前者實行的兩黨政治令到選民選擇有限，加上民主黨主流精英也愈來愈右，君不見拜登上台4年以來，有去前任特朗普政策嗎？沒有，反之有過之而無不及，在貿易上一樣實行單邊主義，又四處挑起戰火，配合美國軍工產業利益，遂有美國選民哀嘆，他們沒有選擇，只有在屠夫拜登和法西斯特朗普之間，左右為難。

 

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