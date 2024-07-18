WhatsApp新增「最愛」功能篩選聯絡人！搵緊急聯絡人方便！全新群組功能提供陌生人群組背景資料保安全！即睇新功能教學

WhatsApp又推出新功能！一系列全新群組功能進一步保護WhatsApp群組中的使用者安全和訊息私隱；新增的「最愛」功能讓用戶更輕易從對話和通話中找到「最愛」聯絡人和群組對話，即睇新功能詳細介紹！

常被陌生人加進WhatsApp群組？全新的群組功能或者可以為你帶來幫助，進一步確保用戶安全！當不明聯絡人將你加至群組時，新功能會為用戶提供更多關於該群組的背景資料，包括發出邀請的用戶名稱、群組建立日期和建立群組的用戶，讓用戶可以有更多資訊仔細考慮加入或離開群組。

（圖片來源：WhatsApp提供）

在被加入群組後，用戶可以即時檢視安全工具、管理安全設定。即使用戶剛認識新朋友、未將他們新增至聯絡人中，新功能亦可以幫助用戶確認被加入的群組的安全性！

甚麼是「最愛」功能？

除了保障用戶安全，WhatsApp推出的「最愛」功能亦讓用戶可以篩選出「最愛」聯絡人和群組，更個人化地設定WhatsApp頁面！

大家可以在「通話」分頁頂端快速找到最重要的用戶和群組，亦可以以用戶和群組作為對話篩選條件，設定「最愛」後，在訊息和通話頁面都會篩選出最愛的聯絡人，無論是文字訊息或是致電都可以快速聯絡對方！

（圖片來源：WhatsApp提供）

如何添加「最愛」：

● 在「對話」畫面中選擇「最愛」篩選條件，然後選擇您的聯絡人或群組

● 在「通話」分頁上點按「加入最愛」，然後選擇您的聯絡人或群組

● 或者也可以直接前往「設定」>「最愛」>「加入最愛」管理「最愛」，並可隨時重新排序

功能即日起開始向用戶推出，未來幾星期內將可陸續開始使用。