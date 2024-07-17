京都美食2024 | 消暑必食9大人氣甜品推介︰伊藤久右衛門抹茶芭菲變雪條！超IGable金魚刨冰、GODIVA新推朱古力刨冰、川床歎gelato

今年的夏天好似特別熱，香港每日氣溫都超過30度，每朝換完衫未踏出門口都已經開始流汗！準備出發去日本的朋友，我必須提醒大家，日本比香港更熱，特別是京都，不是誇張，就連吸一口氣都是熱的！夏天在京都想消暑降溫，最好就是食刨冰，還有各式各樣的抹茶甜品，這次就介紹9間京都刨冰店及甜品店給大家，究竟每日可以試到幾多款呢？

京都美食｜01 茶匠清水一芳園Cafe︰香濃抹茶泡雪冰

茶匠清水一芳園是一間創業於1945年的茶葉批發公司，約10年前在三十三間堂附近開設了第一間抹茶cafe。店內的抹茶甜品，全部都使用高級的宇治抹茶製造，每個茶臼每日只能研磨少於500克的抹茶粉，味道特別芳香。招牌甜品是「抹茶雪冰」，抹茶冰又薄又輕，就如雪花一樣，因而得名，最大的特色是上面加上一層抹茶泡，混和抹茶雪冰一同吃，每啖都有兩種不同的口感，但都是濃濃的抹茶味，配上白玉及紅豆，最適合不太喜歡食甜品的抹茶控！雪冰以外，還有芭菲及抹茶飲品，同樣都加了抹茶泡，各款都可以選擇焙茶口味，非常貼心！

抹茶雪冰，抹茶泡茶味香濃，絕不甜膩，冰底都是抹茶製造，就算融掉，茶味依然香濃。（圖片來源：IG@ippoen_official）

焙茶雪冰，選用宇治抹茶的原材料（包括莖及枝）精製，茶味芳醇，焙茶控必試！（圖片來源：IG@ippoen_official）

清水焙茶芭菲，喜歡吃甜的話，可以選擇這一款，下面有焙茶啫喱、牛奶軟雪糕、焙茶醬、紅豆蓉、白玉及栗子等，豐富又滿足！（另有清水抹茶芭菲）（圖片來源：IG@ippoen_official）

除了堂食，焙茶芭菲或抹茶芭菲都可以外賣，邊走邊吃。（圖片來源：IG@ippoen_official）

茶匠清水一芳園Cafe

地址：京都府京都市東山区本瓦町665

營業時間：11am-5pm，星期一休息

網址：www.instagram.com/ippoen_official

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