  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    貨幣攻略
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
娛樂情報
FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍葉劉的地球儀易經看世界港是港非英倫歲月
關鍵字：立法會 美國大選 香港經濟發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 港聞娛樂 聚焦神州

18/07/2024

DSE放榜 | 詹天文Windy拎完成績和好友慶祝！任暟晴憑IB入讀中大法律系超低調

#TVB #晴報文章 #娛樂 #張崇德 #聲夢傳奇 #黃慧君 #任暟晴 #鍾柔美 #姚焯菲 #炎明熹 #歌手 #詹天文 #港聞娛樂 #影視娛樂
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　中學文憑試（DSE）昨日放榜，今屆誕生8男2女共10名「狀元」，分別來自八間中學，其中8人更為14星「超級狀元」，打破文憑試紀錄。娛樂圈都有不少DSE考生，當中包括「聲夢小花」鍾柔美（Yumi）及詹天文（Ｗindy）、童星楊凱博（Nono）等等，連張崇德囝囝同MIRROR經理人花姐（黃慧君）的細仔同樣都是放榜考生，花姐前晚都坦言心情緊張。

 

 

　　Yumi和Windy星期五將會跟老友姚焯菲（Chantel）一齊開演唱會，所以前日三女一齊去戶外廣告板打卡留念，似乎心情都很輕鬆。其中Windy早於今年4月獲得國際知名的音樂學府Berklee College of Music（伯克利音樂學院）取錄，將成為著名作曲家顧嘉煇及王力宏的師妹，甚至未正式入讀，就已經收到學院發放的獎學金，相當厲害！前路無憂，Windy心情相對地輕鬆，她昨早出發領取成績時都不忘為大家打氣，「2024/7/17 重要的日子，平常心，願一切順利，也祝福大家！」Windy拎完成績之後，在社交平台分享動態，跟同校的好姊妹一齊去飲品店慶祝，似乎相當滿意成績。

 

 

　　張崇德在IG分享囝囝的成績單，雖然只顯示一部分位置，但見到其中一科成功摘星，得到5*榮譽，非常厲害，張崇德表示：「這幾個月來我一直問我個仔，『快要考DSE了，你怎麼不溫書、 整天都在看電影的呢？』他說：『識晒, 不用溫的了！』我說：『你再讀一下不是會好一點嗎？』他說：『再讀就會唔識！』這樣的對話重複了很多次, 我一直也有點懷疑, 怎可能不用溫書去準備考DSE的呢？ 今天放榜了，原來他是對的, 他真的不用溫書的，Everybody is different！#我好開心」

 

 

　　炎明熹（Gigi）去年放榜未有如期回校領取成績，原來她透過學校校長推薦獲得香港理工大學優先取錄，在大學生涯一年時間，雖然近日面對跟TVB不續約被雪藏的風波，但Gigi都不忘為今屆DSE的考生打氣，分享昔日著中學校服的照片，並留言說：「各位應屆考生們，無論結果如何，這都只是人生的其中一個階段，未來的路如何（........................）←這是你們創出的一片天！往的日子慢慢填補這個空隙吧！」、「我『目及』實你哋呀！」這個過來人認真可愛！

 

　　至於早前IB課程已經放榜的任暟晴，她曾透露港大、中大同科大三間都有畀offer，唔憂冇書讀。而她低調在IG簡介上透露自己的選擇，原來她已經成功報讀香港中文大學的法律系學士，相當威水，她選擇低調未有大大聲公布，可見她十分謙虛。


 

轉載自: 晴報

夏日中暑高風險！即睇中暑迷思＋預防措施！► 立即了解

我要回應
更多娛樂情報文章

你可能感興趣

#TVB #晴報文章 #娛樂 #張崇德 #聲夢傳奇 #黃慧君 #任暟晴 #鍾柔美 #姚焯菲 #炎明熹 #歌手 #詹天文 #港聞娛樂 #影視娛樂
更多世事政情文章

放大顯示
風水蔣知識
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

靈媒與通靈有什麼差別？靈靈法同你解構扶乩、標童、碟仙！

日圓再創新低，即上etnet睇邊間銀行唱Yen最抵

etnet賞意大利葡萄汽酒乙支 (名額40個)

從法國到美國的左右難題

17/07/2024 15:13

大國博弈

高息定存 | 大新上調3個月定存息至最高4.1厘

16/07/2024 16:52

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

etnet.com.hk